Icónica marca que tuvo presencia en Colombia y que se declaró en quiebra, lanzó descuentos hasta del 90%

La historia de la quiebra de la icónica marca de ropa Forever 21, puede resumirse en dos grandes capítulos, ambos marcados por la incapacidad de la marca de adaptarse a los profundos cambios del mercado minorista.

Después de años de expansión agresiva con tiendas gigantes en centros comerciales, la marca se vio afectada por el declive del tráfico en estos lugares y el auge del comercio electrónico. En septiembre de 2019, Forever 21 se declaró en quiebra. Esto llevó al cierre de cientos de tiendas en Estados Unidos y otros países.

Pese a buscar una reestructuración, en marzo de 2025, la empresa se declaró en quiebra por segunda vez. Esta vez, la decisión fue más radical: el cierre total de todas sus tiendas físicas en Estados Unidos, con el objetivo de liquidar sus activos y centrar su negocio en la plataforma de e-commerce y en sus operaciones internacionales, las cuales no se vieron directamente afectadas por esta decisión.

Forever 21 lanza descuentos de hasta el 90% en sus tiendas

Ahora bien, la conocida cadena de moda rápida, que, a pesar de sus desafíos financieros y su reciente declaración de bancarrota, ha abierto una ventana de oportunidad para compradores en lugares tan distantes como Colombia.

A través de su plataforma en línea, la marca está ofreciendo descuentos masivos de hasta el 90 %, una estrategia que responde a su proceso de reorganización global.

El catálogo de productos en oferta es extenso, abarcando una amplia gama de artículos que van desde prendas de vestir básicas como camisetas y pantalones, hasta ropa interior, lencería, trajes de baño y sofisticados vestidos de fiesta.

Los precios, que reflejan la liquidación masiva, son bajos, con artículos que se pueden adquirir por tan solo 3 dólares, equivalentes a poco más de $4.000 pesos colombianos.

Dado que Forever 21 no realiza envíos directos a este país, la solución radica en el uso de los "casilleros virtuales". Este servicio es ofrecido por múltiples empresas de mensajería y logística, tanto internacionales como locales, como 4-72, EnviaBox, Servientrega, Coordinadora USA y Box de TCC.

Estos casilleros funcionan como una dirección de envío física en Estados Unidos, a la cual el cliente de Forever 21 puede enviar sus compras. Una vez los productos llegan a este punto de almacenamiento, la empresa de casillero se encarga de reempacarlos y enviarlos hasta la dirección final en Colombia.

Es crucial que los consumidores que opten por este método estén al tanto de los costos asociados. El uso de un casillero virtual suele implicar gastos de envío internacionales, tarifas de manejo y, en algunos casos, costos de aduana, los cuales deben ser evaluados cuidadosamente para asegurarse de que la compra siga siendo económicamente ventajosa.

¿De cuánto fue la deuda de Forever 21 para entrar en quiebra?

unque la competencia y el mercado son factores externos, la crisis también se debió a problemas internos. La empresa acumuló una deuda significativa (alrededor de $1.580 millones de dólares) y, a pesar de sus intentos de reestructuración, no logró encontrar un comprador para sus activos estadounidenses.

De hecho, el director financiero de la compañía, Brad Sell, admitió en un comunicado que habían "evaluado todas las opciones" pero no encontraron un "camino sostenible" para seguir adelante. Se reportó que la marca contactó a más de 200 posibles compradores sin lograr ningún acuerdo.

Como resultado de esta segunda bancarrota, Forever 21 anunció el cierre total de sus operaciones en Estados Unidos, lo que incluye la liquidación de todas sus tiendas físicas.