Nuevo carro eléctrico entra pisando fuerte en el mercado colombiano: estos son sus precios

Las cifras de ventas de vehículos eléctricos (VE) en lo que va corrido de 2025 han superado todas las expectativas, registrando un aumento que, en el acumulado a septiembre, se sitúa por encima del 170% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta aceleración no solo consolida la tendencia global, sino que demuestra una creciente adopción de tecnologías limpias por parte del consumidor nacional.

Según los reportes del sector, entre enero y septiembre de 2025, se han matriculado en el país un total de 12.366 vehículos totalmente eléctricos (BEV) nuevos, estableciendo un récord histórico.

Este desempeño extraordinario ha sido impulsado por varios factores, incluyendo la llegada de modelos más asequibles, la ampliación de la oferta de vehículos de fabricación china y la consolidación de incentivos fiscales y regulatorios que favorecen la electromovilidad.

Bajo este panorama, son varias las marcas que han llegado al mercado colombiano para robarse las miradas de los colombianos con modelos que llaman la atención por su dinamismo y sus precios.

Nuevo carro eléctrico que entró pisando fuerte a Colombia

Esta vez el protagonista es el Dongfeng Box, un vehículo que promete sacudir el segmento de los eléctricos urbanos con una propuesta de valor agresiva: un precio de entrada notablemente competitivo, combinado con un nivel de equipamiento y tecnología que, según expertos, supera a muchos de sus rivales directos.

El modelo, distribuido en el país por Corautos Andino, busca consolidar a la marca china Dongfeng como un actor clave en la transición energética del parque automotor nacional.

El lanzamiento oficial en el país revela que el Dongfeng Box aterriza con dos versiones, el E2 y el E3, con precios de $79.900.000 COP y $84.900.000 COP, respectivamente. Estas cifras lo posicionan como uno de los vehículos totalmente eléctricos más asequibles del mercado colombiano, entrando a competir de frente con modelos ya establecidos como el BYD Seagull o el Leapmotor T03, y en el rango de precio del ya mencionado BYD Dolphin.

A primera vista, el Dongfeng Box se destaca por su diseño moderno y atractivo. Con unas dimensiones compactas de 4.04 metros de largo, 1.81 metros de ancho y 1.57 metros de alto, es un hatchback que resulta ideal para la conducción y el aparcamiento en las congestionadas ciudades colombianas. Sin embargo, su tamaño no compromete el espacio interior, ofreciendo una cabina amplia y cómoda, y un maletero con una capacidad de 326 litros, expandible hasta 945 litros al abatir los asientos traseros.

El vehículo homologa hasta 430 km bajo el ciclo CLTC y una cifra más conservadora de 310 km bajo el ciclo WLTC, ofreciendo una autonomía real que, para la mayoría de los desplazamientos urbanos y periurbanos en Colombia, es más que suficiente. Además, cuenta con un sistema de carga rápida que promete recuperar hasta 200 km de autonomía en tan solo 8 minutos, un factor clave para la tranquilidad del conductor.

La versión más equipada, la E3, añade detalles de lujo y confort atípicos para su rango de precio, incluyendo asientos delanteros con ajuste eléctrico, memorias, calefacción y ventilación (una característica sorprendente para un urbano), rines bitono de 17 pulgadas y un sistema de sonido con 6 parlantes. En materia de seguridad, no escatima, ofreciendo un paquete robusto de asistencias a la conducción (ADAS), una cámara de visión 360° y 12 sensores de parqueo, que facilitan enormemente las maniobras en entornos urbanos. Además, la garantía ofrecida es competitiva: 5 años o 150.000 km para el vehículo, y 8 años o 200.000 km para la batería.

Lista de vehículos eléctricos más vendidos en septiembre de 2025

Con base en las cifras de matrícula de vehículos eléctricos puros (EV) reportadas por la alianza ANDI-Fenalco y el RUNT para el mes de septiembre de 2025 en Colombia, el listado de los modelos más vendidos fue el siguiente: