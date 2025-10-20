CANAL RCN
Economía

Reconocida marca ataca el mercado con carro híbrido que vale menos de 50 millones: fecha de su llegada a Colombia

Conozca el carro que se está llevando las miradas de todos los compradores en el mundo.

Foto: BYD

Noticias RCN

octubre 20 de 2025
05:41 p. m.
Las ventas en el sector automotor en Colombia para este año 2025 se han disparado en gran medida. De acuerdo con los informes entregados por Fenalco, para el mes de septiembre, hubo un crecimiento del 45,2% frente al mismo mes de 2024, posicionándolo como el mes con mayor volumen de ventas de vehículos nuevos en lo que va del año.

Los vehículos eléctricos e híbridos siguen siendo una de las opciones más viables para los colombianos. En septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció un 151% con 1.858 unidades registradas respecto a septiembre del 2024. Por su parte, el registro de vehículos híbridos creció un 72,3% con 7.102 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.

El modelo eléctrico ha venido tomando un papel importante en la industria. Por ello, son varias marcas las que se han lanzado al ruedo en busca de dar un golpe en el mercado. Este es el caso de la marca BYD, que ha lanzado un auténtico misil contra la competencia con la presentación de un nuevo sedán híbrido enchufable que no solo redefine la autonomía, sino también la accesibilidad.

Reconocida marca lanza carro por menos de cincuenta millones

Se trata del BYD Seal 05 DM-i 2026, un modelo que, con una autonomía combinada que roza los 2.000 kilómetros y un precio de lanzamiento en su mercado de origen que se traduce en menos de 50 millones de pesos colombianos, amenaza con reconfigurar por completo las reglas de juego en la movilidad verde y convencional.

El nuevo sedán de BYD, que se impulsa con la quinta generación del sistema de tecnología híbrida DM-i de la marca, promete una autonomía total de hasta 2.000 kilómetros. Esta cifra no es solo una mejora, es un salto cuántico que resuelve de un tajo la principal preocupación de los consumidores de autos eléctricos e híbridos: la "ansiedad de autonomía".

El consumo estimado es igualmente sorprendente, ubicándose en apenas 3.08 litros por cada 100 kilómetros recorridos, posicionándolo como uno de los vehículos más eficientes del planeta.

El modelo base del Seal 05 DM-i fue presentado con un precio de partida de $11.200 dólares, una cifra que, al tipo de cambio actual, se acerca a los 44 millones de pesos colombianos.

Marcas consolidadas como Renault, Toyota, Kia o Mazda, que ya tienen vehículos híbridos en Colombia, verían cómo una opción tecnológicamente superior y con mayor eficiencia podría llegar a un precio que, incluso con aranceles e impuestos, se mantendría extremadamente competitivo.

Al ingresar a Colombia, este vehículo deberá asumir costos de transporte, aranceles (que en el caso de los híbridos son más favorables que los de combustión), IVA (excluido parcialmente en vehículos eléctricos o híbridos de bajo valor), y el margen de ganancia del importador y los concesionarios.

Aunque la fecha es secreta, la expectativa en el sector automotor colombiano es que el anuncio o la preventa del BYD Seal 05 DM-i se realice a finales de 2025 o durante el primer trimestre de 2026.

Carros más vendidos en Colombia (hasta la fecha)

De acuerdo con el informe presentado por la ANDI y Fenalco, las cinco marcas con mayor número de matrículas en el mes de septiembre fueron: Kia, Renault, Chevrolet, Mazda y Toyota con participaciones de mercado en el orden de 14,4%, 12,0%, 9,0%, 7,8% y 7,5% representando el 50,7% del total de vehículos matriculados en el noveno mes del año.

En cuanto a los modelos de mayor demanda el Kia Picanto marcó el liderato con el 4,1%, seguido de Renault Duster con el 3,9%, Kia K3 con el 3,4%, Foton Bj con el 3,4% y Mazda CX-30 con el 3,1% del mercado, estos ocupando los cinco primeros lugares de matrículas en el país; estas cinco líneas representaron el 18% del total matriculado en el noveno mes del año.

KIA 3.574 unidades
RENAULT 2.987 unidades
CHEVROLET 2.241 unidades
MAZDA 1.934 unidades
TOYOTA 1.862 unidades
SUZUKI 1.639 unidades.
NISSAN 1.298 unidades.
HYUNDAI 1.193 unidades.
BYD 1.107 unidades.
VOLKSWAGEN 1.092 unidades.

