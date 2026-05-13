¿Una empresa puede despedir a alguien cerca de pensionarse?

En Colombia, un trabajador que está próximo a pensionarse sí puede ser despedido, pero la empresa debe demostrar una causa válida para terminar el contrato. La ley y la jurisprudencia establecen una protección especial para los prepensionados, especialmente cuando faltan menos de tres años para cumplir los requisitos de pensión.

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La preocupación por perder el empleo antes de pensionarse ha aumentado entre trabajadores del sector público y privado. Aunque muchas personas creen que existe una prohibición total para despedir a quienes están cerca de jubilarse, las decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema han aclarado que no se trata de un blindaje absoluto.

Actualmente, en Colombia aplica la denominada estabilidad laboral reforzada para prepensionados, una figura jurídica que busca proteger a quienes dependen de su salario y están próximos a completar la edad y semanas necesarias para acceder a la pensión.

¿Qué significa ser prepensionado en Colombia?

La condición de prepensionado no depende únicamente de la edad del trabajador. También se analiza cuánto tiempo o cuántas semanas faltan para cumplir los requisitos exigidos por el sistema pensional.

En la mayoría de fallos judiciales, la protección aplica para personas a quienes les faltan tres años o menos para pensionarse. Además, los jueces revisan si la pérdida del empleo podría afectar directamente la posibilidad de obtener la pensión o comprometer el mínimo vital del trabajador.

La Corte Constitucional ha explicado que esta estabilidad reforzada protege derechos fundamentales como la seguridad social y el acceso a la pensión. Sin embargo, esto no significa que el trabajador tenga un contrato indefinido obligatorio o que nunca pueda ser desvinculado.

¿Una empresa puede despedir a un prepensionado?

Sí. Las empresas pueden terminar el contrato de un trabajador próximo a pensionarse siempre que exista una razón objetiva, legal y sustentada.

Entre las causas que podrían justificar un despido aparecen incumplimientos graves, sanciones disciplinarias, procesos de reestructuración empresarial o la finalización de contratos por obra o labor.

No obstante, cuando el caso llega ante un juez, las autoridades analizan si el despido realmente tenía fundamento o si terminó afectando injustificadamente el derecho del trabajador a pensionarse.

En varios procesos, la justicia colombiana ha ordenado reintegros laborales al considerar que el despido dejó a la persona sin posibilidades reales de completar las semanas requeridas para acceder a la pensión.

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Quienes consideren vulnerados sus derechos pueden acudir a mecanismos como la acción de tutela o iniciar un proceso ante un juez laboral para solicitar el reintegro o la protección de sus garantías laborales.

La protección para prepensionados continúa siendo uno de los temas laborales más consultados en Colombia, especialmente en medio de cambios económicos y procesos de reestructuración empresarial.