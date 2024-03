Ecopetrol eligió nueva Junta Directiva: estos son los nuevos nombres que la conformarán

El pasado viernes 22 de marzo, tras una reunión que tuvo una duración de más de seis horas, Ecopetrol eligió a su nueva junta directiva en Bogotá. De acuerdo a lo informado por la compañía, la junta "está integrada por nueve miembros principales sin suplentes, de acuerdo con los términos establecidos en los Estatutos Sociales de la compañía".

Así las cosas, la plancha aprobada por los accionistas quedó integrada por nueve miembros principales sin suplentes, quienes son elegidos por cada año en la Asamblea. Los miembros de la Junta.

Estos son los nuevos miembros

Ángela María Robledo (Independiente)

Lilia Tatiana Roa (No independiente)

Edwin Palma (No independiente)

Guillermo García Realpe (Independiente)

Álvaro Torres Macías (Independiente)

Mónica de Greiff (Independiente)

Gonzalo Hernández (No independiente)

Luis Alberto Zuleta (Independiente)

Juan José Echavarría (Independiente)

Perfiles de cada integrante

Ángel María Robledo: Es Psicóloga y magíster en ciencias políticas y relaciones internacionales. Además, esta mujer se desempeñó como Representante a la Cámara integrando las Comisiones Primera y Séptima y fue Copresidenta de la Comisión de Paz e integrante de la Comisión de Equidad de Género de la misma corporación.

Lilia Tatiana Roa: Es Ingeniera de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga. Actualmente se desempeña como Viceministra del Ordenamiento Ambiental del Territorio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Mónica de Greiff: Es abogada, especialista en derecho administrativo y doctora en jurisprudencia. Tiene experiencia en cargos públicos, industria y transición energética y gestión de riesgos empresariales.

Gonzalo Hernández: Miembro no independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde octubre de 2022. Fue Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público. Fue miembro de las juntas directivas de Grupo Bicentenario S.A.S., y de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad.

Luis Alberto Zuleta: Miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. desde marzo de 2023 y Presidente del Comité de Auditoría y Riesgos. Fue Primer Director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Subgerente de Desarrollo del Banco de la República, entre otros cargos.

Edwin Palma Egea: Abogado, especialista en derecho laboral, especialista en derecho constitucional y magíster en derecho del trabajo. Ha ejercido en asuntos jurídicos, política pública y gobierno corporativo.

Guillermo García Realpe: Abogado y especialista en Ciencias Socioeconómicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como asesor y consultor en temas ambientales y de desarrollo regional. Anteriormente ocupó los cargos de Secretario General del Ministerio del Interior, Senador de la República, Vicepresidente del Senado de la República.

Álvaro Torres Macías: Ingeniero Electricista de la Universidad Industrial de Santander y especialista en transporte de energía eléctrica del Institute National Polytechnique de Lorraine de Nancy, Francia. Actualmente se desempeña como CEO de Electryon Power Inc. en Canadá. Ha sido Gerente – Country Manager de Northland Power Inc. y de Electryon Power Inc.

Juan José Echavarría: Miembro independiente de la Junta Directiva de Ecopetrol S.A., postulado por los accionistas minoritarios con mayor participación accionaria de Ecopetrol desde marzo de 2023. Actualmente es investigador asociado de Fedesarrollo y se dedica a la docencia universitaria.