¡Importante cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 29 de septiembre de 2026! Así se cotizó

Este 29 de septiembre de 2026, el dólar abrió en 3.365,000, de acuerdo con el monitoreo del Banco de la República.

Sin embargo, la divisa estadounidense fue bajando a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 29 de septiembre de 2026

En la gráfica en la que el Banco de la República monitorea el dólar en tiempo real, se planteó que el precio de cierre fue de exactamente 3.330,000 pesos.

Por ende, a diferencia del precio de apertura, el decrecimiento fue de exactamente 35 pesos.

Entre tanto, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.341,459 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado en 3.349,63 pesos, alcanzando su nivel más alto en más de dos meses.

¿Qué han planteado los expertos tras las últimas dinámicas del dólar?

"La semana pasada estuvo marcada por una combinación de datos económicos que sorprendieron con fuerza al alza y por una escalada retórica en el frente geopolítico que mantuvo la presión sobre los mercados", sostuvo Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66.

"En un escenario favorable para las monedas emergentes, las nóminas de septiembre decepcionan y el Gasto en Consumo Personal (PCE) se modera, reduciendo las probabilidades de alza en octubre. Además, el dólar cede terreno; el USDCLP podría retroceder hacia la zona de $940–$950 y el USDCOP podría corregir hacia los 3.200–3.240 pesos", añadió.

¿Cómo se están comprando los dólares en Colombia hoy 29 de septiembre de 2026?

Luego de los últimos monitoreos, las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, en promedio, han estipulado las siguientes tarifas: