Bogotá será sede del primer gran evento para probar motocicletas antes de comprarlas

Comprar una motocicleta suele ser una decisión importante para miles de colombianos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los compradores eligen un modelo sin haberlo conducido previamente.

Esa realidad, común en el país durante años, comenzará a cambiar con la llegada de RidePro Test Ride Experience, un evento que busca acercar a los usuarios a una experiencia de manejo real antes de tomar una decisión de compra.

La cita será el próximo 29 de junio en el Kartódromo Juan Pablo Montoya de Bogotá, donde más de 30 motocicletas de 11 marcas estarán disponibles para pruebas de manejo en un mismo lugar. Se trata de una iniciativa inédita en Colombia y poco habitual incluso en la región.

Una experiencia para conocer la moto antes de comprarla

El principal objetivo del evento es permitir que los motociclistas prueben distintos modelos y comparen sensaciones antes de invertir su dinero. A diferencia de los tradicionales test drive organizados por algunos concesionarios, la propuesta ofrece un espacio neutral, sin presiones comerciales y con tiempo suficiente para evaluar cada motocicleta.

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“La gente quiere saber cómo se siente una moto, no solo cómo se ve. Ese es el vacío que RidePro viene a llenar”, afirmó Santiago López, cofundador de RidePro.

Los asistentes podrán encontrar opciones para diferentes necesidades y presupuestos. Entre las marcas participantes figuran Kawasaki, KTM, Ducati, Triumph, Royal Enfield, Husqvarna, TVS, CFMOTO, Aprilia, Voge y Zontes. La oferta incluye desde motocicletas de baja cilindrada para principiantes hasta modelos superiores a los 900 cc.

Más que pruebas de manejo: un encuentro para la comunidad motociclista

Además de las pruebas en pista, la jornada contará con activaciones de marca, espacios gastronómicos, música y actividades para los aficionados al mundo de las dos ruedas.

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Los organizadores esperan que esta primera edición se convierta en un referente para el sector y abra la puerta a futuras versiones en otras ciudades del país. La iniciativa responde al crecimiento constante del mercado motociclista colombiano y a una necesidad cada vez más evidente entre los consumidores: conocer realmente el producto antes de comprarlo.

Las entradas tendrán un valor de $35.000 para quienes deseen realizar pruebas de manejo y de $25.000 para los espectadores.