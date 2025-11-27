CANAL RCN
Tendencias

Feid sorprende con la apertura de la primera sede de ‘Caferxxo’ en Medellín

El cantante antioqueño anunció la apertura de las primeras sedes de 'Caferxxo', su propia marca de café, tanto en Medellín como en Japón.

Feid
Foto AFP

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uno de los artistas más influyentes del género urbano, Feid, ha sorprendido a sus seguidores al presentar oficialmente su nueva faceta como empresario, un paso que ha generado entusiasmo y curiosidad entre sus fanáticos alrededor del mundo.

Anuel AA reaparece en medio de los rumores de ruptura de Feid y Karol G
RELACIONADO

Anuel AA reaparece en medio de los rumores de ruptura de Feid y Karol G

Este es el nuevo emprendimiento de Feid

El cantante antioqueño anunció la apertura de las primeras sedes de CAFERXXO, su propia marca de café, con locales inaugurados tanto en Medellín como en Japón. La noticia, revelada a través de redes sociales, rápidamente generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron este nuevo capítulo en su carrera.

La sede en Medellín

En la capital antioqueña, CAFERXXO abrió sus puertas en la dirección Cq. 6 #39b-22, en el reconocido barrio Laureles. Este espacio no solo busca ofrecer una experiencia alrededor del café, sino también rendir homenaje a las raíces paisas del artista, con detalles estéticos y culturales que evocan su identidad y su trayectoria.

Aunque la sede ya está en funcionamiento, por ahora se desconoce la fecha exacta en la que Feid llegará a Medellín para visitar el lugar y compartir con sus fanáticos, quienes esperan su presencia para celebrar este logro.

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid
RELACIONADO

Karol G lanza 'Única', su nueva canción que despierta sospechas sobre su ruptura con Feid

La sede en Tokio

La apertura de CAFERXXO en Tokio también causó sensación, convirtiéndose en un punto de encuentro para seguidores internacionales.

Durante los primeros días, el local ofreció una experiencia especial para los visitantes, aunque aún no se han revelado detalles sobre los precios, productos y dinámicas del lugar.

Con este nuevo emprendimiento, Feid no solo expande su impacto más allá de la música, sino que también continúa fortaleciendo su marca personal y su conexión con el público global.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Google

Nano Banana llega a Chrome: ¿para qué sirve y cómo utilizar esta herramienta?

Viral

Dua Lipa causa sensación en Bogotá: así fue el momento en que le rapearon

Viral

Famosa actriz reveló que consumió marihuana por error durante una grabación

Otras Noticias

River Plate

Limpieza en River Plate: Gallardo descartó a un colombiano para el 2026

Marcelo Gallardo depura el plantel de River y revelaron la salida de un futbolista colombiano.

Artistas

La última publicación de Conrado Osorio antes de morir: así celebró su cumpleaños en el hospital

El actor Conrado Osorio falleció tras una dura batalla contra el cáncer. Su última publicación mostró cómo celebró su cumpleaños 49 en el hospital.

Venezuela

IATA pide a Venezuela reconsiderar revocación de permisos a seis aerolíneas internacionales

Ciberseguridad

¡Mucho cuidado! Estas son las estafas más comunes durante el Black Friday

Enfermedades

Cambios en el estilo de vida que podrían prevenir el Parkinson, según expertos