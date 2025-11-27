Feid sorprende con la apertura de la primera sede de ‘Caferxxo’ en Medellín

Uno de los artistas más influyentes del género urbano, Feid, ha sorprendido a sus seguidores al presentar oficialmente su nueva faceta como empresario, un paso que ha generado entusiasmo y curiosidad entre sus fanáticos alrededor del mundo.

Este es el nuevo emprendimiento de Feid

El cantante antioqueño anunció la apertura de las primeras sedes de CAFERXXO, su propia marca de café, con locales inaugurados tanto en Medellín como en Japón. La noticia, revelada a través de redes sociales, rápidamente generó una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebraron este nuevo capítulo en su carrera.

La sede en Medellín

En la capital antioqueña, CAFERXXO abrió sus puertas en la dirección Cq. 6 #39b-22, en el reconocido barrio Laureles. Este espacio no solo busca ofrecer una experiencia alrededor del café, sino también r endir homenaje a las raíces paisas del artista, con detalles estéticos y culturales que evocan su identidad y su trayectoria.

Aunque la sede ya está en funcionamiento, por ahora se desconoce la fecha exacta en la que Feid llegará a Medellín para visitar el lugar y compartir con sus fanáticos, quienes esperan su presencia para celebrar este logro.

La sede en Tokio

La apertura de CAFERXXO en Tokio también causó sensación, convirtiéndose en un punto de encuentro para seguidores internacionales.

Durante los primeros días, el local ofreció una experiencia especial para los visitantes, aunque aún no se han revelado detalles sobre los precios, productos y dinámicas del lugar.

Con este nuevo emprendimiento, Feid no solo expande su impacto más allá de la música, sino que también continúa fortaleciendo su marca personal y su conexión con el público global.