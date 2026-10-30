Así impactaría el bolsillo los nuevos impuestos que propone la ley de rescate del Gobierno Nacional

En las últimas horas, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley de rescate económico que contempla significativas modificaciones tributarias.

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La propuesta, que ahora debe surtir el trámite legislativo en el Congreso, incluye cambios en el IVA, el impuesto de renta y los aportes a salud.

Lo que sube con el IVA de la ley de rescate económico

En materia de IVA, el proyecto contempla elevar la tarifa del 5% al 19% en licores, vinos y aperitivos.

Asimismo, las compras internacionales menores a 200 dólares realizadas a través de plataformas digitales quedarían gravadas con el 19% de IVA, medida que impactaría tanto a comerciantes como a compradores.

La propuesta también incluye la aplicación del IVA del 19% a bicicletas eléctricas, motos eléctricas, patines y patinetas con valor hasta dos millones seiscientos mil pesos. Además, se gravarían los juegos de suerte y azar en línea.

En cuanto a alimentos, la canasta básica familiar no se vería afectada, aunque productos como café en grano sin tostar, frutas y hortalizas específicas sí tendrían modificaciones.

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Bajan los topes para declaración de renta con la ley de rescate económico

Respecto al impuesto de renta, actualmente las personas que ganan $57 millones anuales (aproximadamente $4.700.000) están obligadas a declarar.

Con la nueva propuesta, este umbral bajaría a $35 millones al año, equivalente a $2.900.000 mensuales. El gobierno aclara que esto implica la obligación de declarar, mas no necesariamente de pagar renta.

La retención en la fuente también experimentaría cambios. Actualmente aplica para personas que ganan desde $4.900.000 mensuales, pero el proyecto propone reducir este monto a $3.400.000.

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Cambian los aportes en salud con la ley de rescate económico

En el ámbito de los aportes a salud, la reforma plantea un esquema diferencial. Para trabajadores dependientes, mientras la empresa mantendría su aporte con un leve incremento del 8% al 8,5%, los empleados verían tarifas progresivas que oscilarían entre el 4% y el 8% según su nivel de ingresos, en lugar del cuatro por ciento actual.

Los trabajadores independientes enfrentarían un aumento más significativo, pasando del 122,5% al 15,5% por ciento en sus contribuciones al sistema de salud.

El proyecto de ley deberá pasar por distintos debates en el Congreso, donde se definirá qué disposiciones se aprueban, modifican o eliminan del texto original presentado por el Gobierno Nacional.