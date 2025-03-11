Todo listo para El Gran Salón Ferretero 2025: más de 200 expositores en Corferias

Bogotá volverá a ser el epicentro del sector ferretero en Latinoamérica con la llegada de la octava edición de El Gran Salón Ferretero 2025, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Corferias.

El evento reunirá a más de 200 expositores de 10 países y espera la asistencia de 10.000 visitantes profesionales, consolidándose como la feria B2B más importante del sector en la región.

Organizado por Corferias, Concept2B y Koelnmesse —empresa responsable de la prestigiosa Eisenwarenmesse en Alemania—, este encuentro se proyecta como un espacio clave para fortalecer la internacionalización, innovación y profesionalización de la industria ferretera colombiana.

Un encuentro que impulsa el crecimiento del sector ferretero

El sector ferretero representa entre el 2,1% y el 2,5% del PIB nacional y genera cerca de 200.000 empleos directos en Colombia.

Ante este peso económico, El Gran Salón Ferretero se ha convertido en una vitrina esencial para promover la modernización y competitividad del gremio.

“Nuestro objetivo no es solo crecer en cifras, sino atraer un público especializado, con compradores reales y tomadores de decisión del sector”, afirmó Lilián Conde, jefe de proyecto de la feria en Corferias.

Para este año, se espera superar las expectativas de negocios de $60.000 millones alcanzadas en 2024, con una participación activa de grandes superficies, distribuidores y marcas internacionales como Awelco, Jokari GmbH y Mota Herramientas.

Más innovación, formación y oportunidades de negocio

Además de la Rueda de Negocios, que conectará a expositores con compradores de toda Latinoamérica, la feria ofrecerá espacios académicos y experienciales como la Academia Ferretera, el Laboratorio Ferretero, la Tienda Ferretera y la Noche del Expositor.

Estas actividades permitirán actualizar conocimientos en liderazgo, ventas, digitalización y sostenibilidad.

“El sector está en plena transformación; la feria ofrece las herramientas para hacer esa transición hacia negocios organizados, competitivos y sostenibles”, aseguró Darío Bastidas, gerente comercial de Concept2B.

Con un enfoque integral que combina negocios, innovación y formación, El Gran Salón Ferretero 2025 se consolida como un punto de encuentro estratégico para impulsar el desarrollo económico y empresarial de Colombia y la región.