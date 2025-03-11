CANAL RCN
Economía

Todo listo para El Gran Salón Ferretero 2025: más de 200 expositores en Corferias

El Gran Salón Ferretero 2025 reunirá más de 200 expositores y 10.000 visitantes en Corferias, consolidando a Bogotá como el centro ferretero de Latinoamérica.

Feria Ferretera en Corferias
Foto: Cortesía

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
11:12 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá volverá a ser el epicentro del sector ferretero en Latinoamérica con la llegada de la octava edición de El Gran Salón Ferretero 2025, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Corferias.

Indignante: la inexistente ferretería que se ganó los contratos de alimentación escolar en Cartagena
RELACIONADO

Indignante: la inexistente ferretería que se ganó los contratos de alimentación escolar en Cartagena

El evento reunirá a más de 200 expositores de 10 países y espera la asistencia de 10.000 visitantes profesionales, consolidándose como la feria B2B más importante del sector en la región.

Organizado por Corferias, Concept2B y Koelnmesse —empresa responsable de la prestigiosa Eisenwarenmesse en Alemania—, este encuentro se proyecta como un espacio clave para fortalecer la internacionalización, innovación y profesionalización de la industria ferretera colombiana.

Un encuentro que impulsa el crecimiento del sector ferretero

El sector ferretero representa entre el 2,1% y el 2,5% del PIB nacional y genera cerca de 200.000 empleos directos en Colombia.

Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos
RELACIONADO

Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos

Ante este peso económico, El Gran Salón Ferretero se ha convertido en una vitrina esencial para promover la modernización y competitividad del gremio.

“Nuestro objetivo no es solo crecer en cifras, sino atraer un público especializado, con compradores reales y tomadores de decisión del sector”, afirmó Lilián Conde, jefe de proyecto de la feria en Corferias.

Para este año, se espera superar las expectativas de negocios de $60.000 millones alcanzadas en 2024, con una participación activa de grandes superficies, distribuidores y marcas internacionales como Awelco, Jokari GmbH y Mota Herramientas.

Más innovación, formación y oportunidades de negocio

Además de la Rueda de Negocios, que conectará a expositores con compradores de toda Latinoamérica, la feria ofrecerá espacios académicos y experienciales como la Academia Ferretera, el Laboratorio Ferretero, la Tienda Ferretera y la Noche del Expositor.

Descubren hotel en Corferias que desviaba agua: habrían robado más de $400 millones
RELACIONADO

Descubren hotel en Corferias que desviaba agua: habrían robado más de $400 millones

Estas actividades permitirán actualizar conocimientos en liderazgo, ventas, digitalización y sostenibilidad.

“El sector está en plena transformación; la feria ofrece las herramientas para hacer esa transición hacia negocios organizados, competitivos y sostenibles”, aseguró Darío Bastidas, gerente comercial de Concept2B.

Con un enfoque integral que combina negocios, innovación y formación, El Gran Salón Ferretero 2025 se consolida como un punto de encuentro estratégico para impulsar el desarrollo económico y empresarial de Colombia y la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025

Finanzas personales

Reconocido banco llegará a nuevos lugares en Colombia: ¿a quiénes beneficiará?

Finanzas personales

La millonada que le puede costar invertir en proyectos inmobiliarios sin respaldo jurídico

Otras Noticias

Viral

Mujer grafiteó la camioneta de su pareja por infiel: video viral en Villavicencio

Mujer tomó una radical reacción y grafiteó la camioneta blanca de su pareja con insultos: el video se hizo viral en las redes.

Bogotá

Rescatan con vida a ciudadano estadounidense extraviado en el cerro de Guadalupe

Las autoridades lograron ubicar al ciudadano estadounidense que se encontraba desaparecido desde el pasado 1 de noviembre.

Nicolás Maduro

Presidente Donald Trump afirma que los días de Nicolás Maduro en el régimen "están contados”

Cuidado personal

¿Se puede recuperar el sueño perdido el fin de semana? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Copa BetPlay

Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles