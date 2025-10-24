Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos

Desde el pasado jueves 23 y hasta el domingo 26 de octubre, Corferias abre sus puertas para recibir a los amantes del motociclismo en Expo2Ruedas 2025, la feria más grande e importante del sector en Colombia, donde participan las principales marcas, distribuidores y representantes de la industria nacional e internacional.

Las marcas protagonistas y el auge del sector

Este encuentro llega en un momento clave para el mercado; según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las matrículas de motocicletas en Colombia crecieron 36,35 % durante los primeros siete meses del año, con un total de 615.359 unidades nuevas.

Entre las marcas que más destacan por su dinamismo están AKT (99.114), Bajaj (99.013), Yamaha (98.935) y Suzuki (92.714), que lideran el ranking de ventas y consolidan el papel del país como uno de los mercados más fuertes de Latinoamérica.

Todas estas firmas, junto a otras reconocidas del sector, presentan en Expo2Ruedas 2025 sus nuevos modelos, accesorios, tecnologías y propuestas en movilidad alternativa, con exhibiciones comerciales, lanzamientos y demostraciones en vivo.

Una feria que crece y conecta a los apasionados por las motos

En su segunda edición, la feria amplió su formato y ocupa cinco pabellones dedicados a motos, bicicletas, scooters, repuestos, indumentaria y servicios para la industria.

Además, cuenta con una zona de negocios que busca fortalecer alianzas estratégicas entre productores, importadores y compradores.

“Desde Corferias, es un honor recibir nuevamente Expo2R. Esta segunda edición consolida un formato ferial que integra exhibición comercial, experiencias en vivo y espacios de negocio”, aseguró Carlos Ruiz, jefe de proyecto del evento.

Los visitantes podrán disfrutar de test drives, exhibiciones deportivas y experiencias culturales diseñadas para vivir de cerca el mundo de las dos ruedas.

Expo2Ruedas 2025 promete ser el punto de encuentro donde la innovación, la adrenalina y la movilidad sostenible se unen para impulsar el futuro del motociclismo colombiano.