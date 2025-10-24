CANAL RCN
Economía

Feria para motociclistas: Expo2Ruedas 2025 arrancó en Corferias con varias marcas y estrenos

Expo2Ruedas 2025 abrió sus puertas en Corferias, Bogotá, reuniendo a las principales marcas de motos, estrenos, test drives y experiencias únicas para los amantes del motociclismo.

Feria de motociclismo en Bogotá
Foto: Cortesía

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
12:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde el pasado jueves 23 y hasta el domingo 26 de octubre, Corferias abre sus puertas para recibir a los amantes del motociclismo en Expo2Ruedas 2025, la feria más grande e importante del sector en Colombia, donde participan las principales marcas, distribuidores y representantes de la industria nacional e internacional.

Las marcas protagonistas y el auge del sector

Este encuentro llega en un momento clave para el mercado; según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), las matrículas de motocicletas en Colombia crecieron 36,35 % durante los primeros siete meses del año, con un total de 615.359 unidades nuevas.

Confirman día sin carro y sin moto para el mes de octubre: así funcionará la medida en esta ciudad
RELACIONADO

Confirman día sin carro y sin moto para el mes de octubre: así funcionará la medida en esta ciudad

Entre las marcas que más destacan por su dinamismo están AKT (99.114), Bajaj (99.013), Yamaha (98.935) y Suzuki (92.714), que lideran el ranking de ventas y consolidan el papel del país como uno de los mercados más fuertes de Latinoamérica.

Todas estas firmas, junto a otras reconocidas del sector, presentan en Expo2Ruedas 2025 sus nuevos modelos, accesorios, tecnologías y propuestas en movilidad alternativa, con exhibiciones comerciales, lanzamientos y demostraciones en vivo.

Una feria que crece y conecta a los apasionados por las motos

En su segunda edición, la feria amplió su formato y ocupa cinco pabellones dedicados a motos, bicicletas, scooters, repuestos, indumentaria y servicios para la industria.

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder
RELACIONADO

DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

Además, cuenta con una zona de negocios que busca fortalecer alianzas estratégicas entre productores, importadores y compradores.

“Desde Corferias, es un honor recibir nuevamente Expo2R. Esta segunda edición consolida un formato ferial que integra exhibición comercial, experiencias en vivo y espacios de negocio”, aseguró Carlos Ruiz, jefe de proyecto del evento.

Los visitantes podrán disfrutar de test drives, exhibiciones deportivas y experiencias culturales diseñadas para vivir de cerca el mundo de las dos ruedas.

Expo2Ruedas 2025 promete ser el punto de encuentro donde la innovación, la adrenalina y la movilidad sostenible se unen para impulsar el futuro del motociclismo colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bancolombia

Bancolombia informa cuáles servicios ya funcionan tras la masiva caída de este 24 de octubre

Gasolina

Nuevo incremento en la gasolina y ACPM en Colombia: así quedaron los precios por ciudad

Inteligencia Artificial

Sofía, la agente de IA colombiana que responde llamadas y asesora empresas en tiempo real

Otras Noticias

WhatsApp

Estos son los celulares en los que dejará de funcionar WhatsApp este 31 de octubre

Las actualizaciones en los dispositivos móviles son esenciales para el funcionamiento del sistema de mensajes.

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel profesor que habría agredido sexualmente a nueve estudiantes de un colegio en Córdoba

El docente habría sometido a las menores a tocamientos indebidos, además de sostener conversaciones de contenido sexual con ellas. También se le acusa de besarlas por la fuerza.

Artistas

Luto en Hollywood: Falleció reconocida actriz con rara enfermedad

Alimentos

Dormir mejor empieza en la mesa: estos son los alimentos que ayudan a conciliar el sueño

James Rodríguez

Revelaron descontento de James Rodríguez con el DT de León por sustituirlo tras derrota con Atlas