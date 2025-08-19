El listado de las mejores universidades según el Saber Pro por cada competencia

El más reciente ranking de resultados del examen Saber Pro 2024, elaborado por el consultor en educación Daniel Bogoya, muestra cuáles son las universidades de Colombia que mejor desempeño tuvieron en las cinco competencias evaluadas por el Icfes: Inglés, Escritura, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas y Razonamiento Cuantitativo.

De acuerdo con el estudio, el bilingüismo fue la competencia con mejores resultados a nivel nacional, con un promedio superior a 164 puntos entre las instituciones acreditadas. Por el contrario, en Escritura los universitarios se rajaron, al obtener un promedio de 139 puntos, siendo esta la única categoría por debajo de la mitad del puntaje máximo (300).

Universidades líderes en cada competencia

En Inglés, la Universidad de Los Andes se llevó el primer lugar con un promedio de 214,9 puntos. Su rectora, Raquel Bernal, afirmó a La República que "desde la Universidad, estamos comprometidos con Colombia, aportando a la formación de personas excepcionales que transforman la sociedad". La siguen la Universidad EIA (208,6) y la Universidad del Rosario (206,2).

En Competencias Ciudadanas, la Universidad Nacional de Colombia se ubicó en la cima con 185,8 puntos, seguida por el Rosario (183,5) y la Icesi (180,7). Los Andes ocuparon el cuarto lugar, con 177,2 puntos.

En Lectura Crítica, la Nacional sede Bogotá lideró con 191,5 puntos, por delante de Los Andes (186,4) y la EIA (185,4). La lista la completan el Rosario y la Icesi, ambas con promedios destacados.

Por su parte, en Razonamiento Cuantitativo, la Universidad EIA se llevó la primera posición con 199,7 puntos, superando a la Nacional sede Bogotá (189,3) y a la sede Medellín (189,2). También figuraron la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y Los Andes, completando el top cinco.

Un grupo reducido domina el ranking

El informe evidencia que un pequeño grupo de universidades concentra los mejores resultados en casi todas las competencias. La Universidad Nacional, tanto en Bogotá como Medellín, junto a Los Andes, La Sabana y El Rosario, aparecen de manera constante en los primeros lugares.

Mientras unas universidades consolidan su prestigio académico, otras reflejan serias falencias. El caso más crítico fue el de la Universidad Tecnológica del Chocó, que registró un promedio de apenas 116 puntos. Su peor desempeño fue en Razonamiento Cuantitativo, con 111,4, y su mejor área resultó ser Lectura Crítica, con 123,8. En esta edición del examen participaron 2.036 estudiantes de esta institución.