¿Con cuántos puntos se pasa la prueba Saber 11 en 2025?

La prueba Saber 11 es uno de los exámenes más importantes para los estudiantes en Colombia, y su puntaje puede abrir o cerrar puertas en la educación superior.

Resultados Prueba Saber Pro 2024. Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
08:36 a. m.
Este domingo 10 de agosto, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) realizará las pruebas de Estado Saber 11 para los estudiantes del calendario A en todo el país.

Este examen, que evalúa competencias en áreas clave como lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, así como inglés, es uno de los requisitos más importantes para el ingreso a la educación superior.

Así se mide el puntaje del Icfes

A diferencia de otros exámenes con calificación aprobatoria, la prueba Saber 11 no tiene un puntaje mínimo oficial para consideración aprobada.

El Icfes aclara que la interpretación de los resultados depende del contexto, pues cada institución educativa o programa de becas define sus propios requisitos.

El puntaje total de la prueba se ubica en una escala de 0 a 500. Según el promedio nacional, un resultado de 250 puntos es estándar, mientras que una calificación cercana o superior a 300 puntos se considera buena. De acuerdo con especialistas, los puntajes pueden interpretarse así:

  • Menos de 200 puntos: resultado insatisfactorio.
  • Entre 250 y 300 puntos: calificación promedio o alta, con mejores opciones académicas.

Lo que exigen algunas universidades

Aunque muchas instituciones no fijan un mínimo, las de mayor exigencia académica sí lo hacen. Por ejemplo, la Universidad de los Andes solicita puntajes desde 355 para programas profesionales y más de 385 para Medicina.

En la Universidad Javeriana, Medicina también exige más de 385, mientras que otras carreras tienen umbrales diferentes.

Así las cosas, los resultados de la prueba Saber 11 estarán disponibles el 17 de octubre en la plataforma del Icfes.

Los aspirantes deberán ingresar con sus datos personales para conocer no solo el puntaje global, sino también su posición a nivel nacional y en cada área evaluada. Esto permitirá saber si cumple con los requisitos de la universidad o programa de becas de su interés.

