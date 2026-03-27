El mercado del lujo en Colombia se dispara: proyectan crecimiento del 25% para 2026.

Luego de una temporada de contracción en el consumo, el mercado mundial de moda y accesorios de lujo retoma el crecimiento en 2026 con una expansión estimada de entre 3 % y 5 %, de acuerdo con JPMorgan Chase & Co.

Este repunte ocurre tras un 2025 marcado por la caída en las acciones del sector, que en el último trimestre del año mostraron señales de estabilización. Según cifras de Bain & Company, en Colombia, la categoría superó los US$1.250 millones al cierre de 2025, posicionando al país como un nodo emergente para el retail de alto nivel en América Latina.

La dinámica nacional actual responde al ascenso de una clase media alta que demanda marcas aspiracionales y al desarrollo de experiencias de compra sofisticadas, configurando un mercado atractivo para marcas icónicas del lujo mundial que han entrado al país de la mano de compañías locales como SBQ.

De acuerdo con datos de este retail, se proyecta que la venta de marcas de lujo internacionales en el país crezca alrededor de un 25 % en 2026, impulsada por la consolidación de los puntos de venta físicos y la maduración de un consumidor que prioriza la exclusividad y la innovación en el diseño.

Este ecosistema nacional ha sido determinante para la llegada y permanencia de firmas que incluyen a Represent en vestuario, Amiri en calzado, e YSL, Pinko, Miu Miu, Prada y Dior en accesorios y óptica; así como casas de perfumería de nicho como Pantheon Roma y Fugazzi, de las cuales son distribuidores exclusivos.

Sebastián Barrientos, cofundador de la compañía explica que la entrada de estas marcas de lujo a Colombia depende de una gestión de marca que garantice la integridad de las casas matrices en el mercado local. Para lograr estos acuerdos, SBQ ha implementado un modelo basado en la exploración de tendencias internacionales y el cumplimiento de exigencias rigurosas de infraestructura y volumen.

“Nuestro enfoque es la generación de confianza hacia las marcas, para ello, les garantizamos un manejo impecable en términos de precio, posicionamiento y un plan de marketing de crecimiento adaptado a Colombia. Nuestra estrategia parte de entender qué ocurre en las capitales de la moda para replicarlo y desarrollarlo aquí. Las exigencias han sido altas, pues nos piden volúmenes que incluyan casi la totalidad de sus colecciones y realizan auditorías estrictas de nuestras tiendas. Revisan la experiencia que ofrecemos al cliente y qué otras marcas están ubicadas a nuestro alrededor para asegurar que el entorno sea coherente con su prestigio global”, asegura.

Este nivel de cumplimiento ha permitido que las marcas internacionales representen hoy el 50 % de las ventas de SBQ, con una proyección de crecimiento del 25 % para el cierre del año. Asimismo, Barrientos destaca que el éxito del modelo radica en conectar con un perfil de consumidor adulto, de entre 35 y 45 años, que viaja constantemente y demanda en Colombia la misma sofisticación que encuentra en los mercados europeos o estadounidenses.