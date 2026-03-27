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Inician pagos de hasta 400.000 a jóvenes en Colombia: revise si aplica con su documento

52.110 jóvenes recibirán del 27 de marzo al 5 de abril la transferencia monetaria.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
06:10 p. m.
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El Departamento de Prosperidad Social (DPS) anunció oficialmente el inicio del primer ciclo de pagos del programa Renta Joven para el año 2026. Esta entrega, que comenzó el pasado 26 de marzo, representa una inversión superior a los 22.768 millones de pesos, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la formación técnica, tecnológica y profesional de miles de estudiantes.

Para este primer ciclo del año, la entidad ha priorizado a los estudiantes de 33 Instituciones de Educación Superior (IES), quienes recibirán el componente correspondiente a la matrícula del segundo semestre de 2025. Asimismo, los jóvenes vinculados al SENA verán reflejado el apoyo económico de los meses de octubre y noviembre de 2025.

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La entrega de los recursos se extenderá hasta el próximo 5 de abril de 2026. Con el fin de facilitar el acceso a los incentivos, Prosperidad Social ha dispuesto dos modalidades principales:

  • Abono a cuenta bancaria: Dirigido a los jóvenes que ya cuentan con un producto financiero registrado (como Daviplata) o que están bancarizados a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).
  • Modalidad de giro: Para quienes no tienen una cuenta activa. En este ciclo, los beneficiarios cuentan con nuevos operadores aliados como SuRed y SuperGiros, lo que amplía la cobertura en municipios donde la banca tradicional tiene limitaciones.

La entidad recordó que todos los trámites ante Prosperidad Social son gratuitos y no requieren intermediarios. Además, se informó que desde el 26 de marzo hasta el 1 de abril estará habilitada la ventana para gestionar novedades que aplicarán para el segundo ciclo de 2026 a través del Portal del Joven.

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Pueden hacerlo a través del Portal del Joven: https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven.

En 2025, Renta Joven apoyó a 178.998 estudiantes de IES y el SENA en situación de pobreza y vulnerabilidad, para que permanezcan y se gradúen de la educación superior. Las entregas se hicieron en seis ciclos y tuvieron una inversión de 155.536 millones de pesos.

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