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Así son las 10 tiendas D1 que cambiaron su tradicional diseño

D1 cambió el diseño de algunas de sus tiendas y los videos se viralizaron en redes sociales.

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Foto: Tienda D1

Noticias RCN

octubre 06 de 2026
06:27 p. m.
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Tiendas D1 implementó un nuevo concepto en 10 establecimientos de Colombia que cambia elementos de la imagen tradicional de la cadena. Los locales tienen acabados diferentes, pero mantienen la oferta de precios bajos que caracteriza a la compañía.

Videos publicados en redes sociales mostraron locales con pisos de apariencia maderada, iluminación más cálida, estanterías oscuras, carritos con acabados metálicos y un logo plateado. Las imágenes generaron curiosidad entre los consumidores y rápidamente comenzaron a circular en plataformas como Instagram y TikTok.

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El cambio, sin embargo, no corresponde a una nueva cadena ni implica que D1 haya abandonado su modelo de descuento. La compañía mantiene su propuesta de hard discount y los precios bajos como parte de su estrategia comercial.

¿Dónde están las nuevas tiendas D1?

Este nuevo concepto está ubicado en diferentes zonas del país y principalmente en sectores de alto valor comercial.

En Bogotá aparecen puntos en Mallplaza, Mercado del Chicó y el edificio 86 Once, en La Cabrera. Otros establecimientos están ubicados en ciudades y municipios como Medellín, Bucaramanga, Floridablanca, Montería y Anapoima.

Tiendas de lujo D1
Gráfico: La República

La cadena también ha mostrado este concepto en otros puntos de la capital, entre ellos Centro Comercial Santafé y Ciudad Montes.

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Aunque el diseño puede variar según el establecimiento, el objetivo visible es ofrecer una experiencia distinta a la de las tradicionales tiendas de barrio.

¿Qué cambia en las tiendas D1?

Uno de los elementos que más llama la atención es el logo plateado, que reemplaza la imagen habitual de colores rojo y blanco que identifica a la cadena.

En el interior aparecen pisos con acabados similares a la madera, iluminación cálida y estanterías de tonos oscuros. También se incorporaron nuevos elementos de mobiliario y exhibición de productos.

El cambio ha generado diferentes reacciones en redes sociales. Algunos usuarios han llamado informalmente a estos establecimientos “D1 premium” o “D1 de lujo”, debido a la diferencia visual con las tiendas tradicionales.

Sin embargo, D1 no ha presentado oficialmente estos locales como un formato premium. La compañía los describe como parte de un nuevo diseño de tienda y mantiene su propuesta de productos de calidad a precios bajos.

Una de las principales preguntas que surgieron después de la viralización de los videos fue si el cambio de infraestructura también implicaría productos más costosos.

La información disponible apunta a que los precios mantienen la propuesta habitual de D1. Es decir, la diferencia está principalmente en la infraestructura, la ambientación y la manera de presentar los productos, no en abandonar el modelo de descuento.

La transformación llega mientras D1 continúa expandiendo su presencia en Colombia. La compañía reporta más de 2.500 tiendas, presencia en 31 departamentos y 520 municipios, además de más de 750 productos de marca propia.

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El nuevo diseño abre ahora otra pregunta para el sector minorista: si estos establecimientos generan una respuesta positiva entre los consumidores, ¿podría este concepto extenderse a más tiendas de la cadena?

Por ahora, las 10 sedes identificadas muestran un cambio principalmente visual, mientras D1 conserva el modelo de precios bajos con el que se ha expandido por el país.

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