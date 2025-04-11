El patrón que afecta a los empleados más eficientes y que no se quejan en las empresas

En muchas empresas, los empleados que mejor cumplen sus funciones y evitan quejas constantes terminan siendo los más afectados. Lo que comienza como una muestra de compromiso y responsabilidad se transforma con el tiempo en una carga desproporcionada de trabajo.

A medida que los jefes identifican quién puede asumir más, esos empleados se convierten en el recurso confiable para resolver lo urgente, lo complejo y lo que otros no quieren hacer. El resultado: mayor estrés, menos reconocimiento y un evidente desgaste emocional.

El experto que expuso la paradoja laboral

El especialista en recursos humanos Rafael Alonso explicó en un video de TikTok que este patrón se repite en múltiples entornos laborales. Según él, los trabajadores más benevolentes —aquellos que no se quejan y siempre entregan buenos resultados— suelen recibir “la peor parte y cobrando lo mismo”.

El motivo es claro: su eficiencia se interpreta como capacidad ilimitada. Por eso, los jefes tienden a delegarles las tareas más duras o demandantes, sin evaluar el impacto que eso tiene en su bienestar o en la equidad del equipo.

Hacia un liderazgo más consciente y equilibrado

Esta dinámica puede deteriorar tanto la motivación individual como el clima organizacional. Cuando los empleados perciben que su esfuerzo no es valorado, aparece la desmotivación, el cansancio emocional y, en muchos casos, la búsqueda de nuevas oportunidades fuera de la empresa.

Para evitarlo, los expertos recomiendan que los líderes distribuyan las tareas de manera más justa, reconozcan los logros de forma visible y promuevan un ambiente donde el compromiso no se castigue, sino que se recompense con crecimiento, bienestar y confianza.

El equilibrio entre productividad y reconocimiento es clave para retener el talento y construir equipos más sostenibles en el tiempo.