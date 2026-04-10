Empresarios del Valle alertan: tasa de seguridad del 100% en Ecuador “aniquila” relaciones comerciales

El anuncio del gobierno ecuatoriano de aumentar al 100% la tasa de seguridad para las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de mayo ha generado fuertes reacciones en el sector empresarial del Valle del Cauca.

Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del departamento, calificó la decisión como “una medida aniquiladora de las relaciones comerciales”.

“Un arancel o una tasa de seguridad de este nivel vuelve ese mercado absolutamente imposible para los negocios”, advirtió Sanclemente en entrevista con Noticias RCN, subrayando que Ecuador es el segundo destino de exportación del Valle, con un 13% de participación y más de 350 millones de dólares exportados en 2025.

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¿Cuáles serían los sectores más golpeados por la medida de Ecuador?

El dirigente gremial detalló que los sectores más afectados serían la confitería, medicamentos, conductores eléctricos y el azúcar, este último con un peso estratégico para la región.

“El sector azucarero genera 286.000 empleos y Ecuador es nuestro quinto destino de exportación”, señaló, advirtiendo que la nueva tasa neutraliza la posibilidad de mantener negocios en ese mercado.

Además, recordó que la escalada de la tasa de seguridad comenzó en 30%, luego subió al 50% y ahora alcanza el 100%, lo que “neutraliza la posibilidad de tener negocios” y obliga a las empresas a buscar nuevos mercados, un proceso que “no se construye de un día para otro”.

Llamado a la diplomacia

Sanclemente insistió en que la salida debe ser diplomática: “Las relaciones diplomáticas tienen que primar en este ejercicio. Hay que poner de primero al productor colombiano y al consumidor ecuatoriano”.

Según el dirigente, la falta de mecanismos de diálogo responsables termina afectando directamente a trabajadores y empresarios de ambos países.

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El Comité Empresarial del Valle hizo un llamado urgente a los gobiernos de Colombia y Ecuador para recomponer el diálogo y evitar que la tensión comercial se traduzca en mayores pérdidas económicas y sociales. “Esperamos que se solucione prontamente esto a través de la diplomacia y el respeto”, concluyó.