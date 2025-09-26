Trabajadores en Colombia tendrían importante aumento en su sueldo a partir de esta fecha: tome nota

Los guardas de seguridad y vigilantes en Colombia han comenzado a experimentar un significativo incremento en sus ingresos, una consecuencia directa de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025).

Esta ley establece una serie de ajustes progresivos en los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, impactando positivamente las liquidaciones salariales de cerca de 400.000 trabajadores que conforman el sector de la vigilancia privada en el país. El primer aumento ya se hizo efectivo en julio de 2025, marcando el inicio de un calendario de dignificación salarial para el gremio.

La medida busca reconocer las condiciones laborales especiales del sector, caracterizado por largas jornadas y la permanente necesidad de turnos nocturnos y en días de descanso obligatorio para garantizar la seguridad 24/7.

Si bien la reforma laboral plantea una reducción gradual de la jornada máxima legal a 42 horas semanales, el sector de la vigilancia, amparado en la Ley 1920 de 2018, puede manejar esquemas de turnos extendidos por la naturaleza de su servicio, pero ahora con la obligatoriedad de respetar y pagar con mayores recargos las horas extra y el trabajo en horarios especiales.

A partir de esta fecha, guardas de seguridad tendrán aumento

De acuerdo con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, existe una resolución que estipula las fechas en las que este sector aumentará las tarifas.

Según lo informado, el último incremento de este año se tiene previsto para el 25 de diciembre de 2025.

Las tarifas mínimas para un servicio de vigilancia 24 horas, 30 días al mes, con personal armado, también están sujetas a un calendario de ajuste, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV):

1° de julio del 2025 - 9,24 SMML

15 de julio del 2025 - 9,53 SMMLV

25 de diciembre del 2025 - 9,77 SMMLV

1° de julio del 2026 - 9,85 SMMLV

15 de julio del 2026 - 10,21 SMMLV

1° de julio del 2027 - 0,38 SMMLV

El aumento escalonado en los costos de las tarifas —que se acerca a los 10 SMMLV al final del proceso— busca blindar los derechos de los trabajadores, garantizando que el mayor valor facturado por las empresas se traslade efectivamente a los salarios de los vigilantes a través de los recargos y beneficios estipulados por la ley.

“La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o quien haga sus veces dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley deberá expedir el acto administrativo correspondiente que actualice la tarifa mínima regulada de los servicios de vigilancia y seguridad privada, garantizando el cubrimiento de las modificaciones laborales que esta ley genere, conforme al artículo 92 del Decreto Ley 356 de 1994 y sus decretos reglamentarios”, se lee.

Si bien el gremio de guardas de seguridad celebra la dignificación de sus condiciones laborales y el reconocimiento de su trabajo esencial, el sector empresarial, compuesto por más de 1.200 compañías de seguridad privada, enfrenta el desafío de la restructuración de costos y turnos.