CANAL RCN
Economía Video

Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

La situación genera especial inquietud respecto a los costos operativos de pequeños centros de salud y prestadores de servicios sanitarios en general.

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
01:40 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un eventual incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 tendría repercusiones directas en el sistema de salud colombiano, particularmente en las cuotas moderadoras que pagan los usuarios al acceder a servicios médicos.

Preocupación por posible aumento del salario mínimo hasta el 23% en Colombia
RELACIONADO

Preocupación por posible aumento del salario mínimo hasta el 23% en Colombia

Según análisis del sector, las cuotas moderadoras experimentarían aumentos proporcionales al ajuste salarial. Para los colombianos que devengan menos de dos salarios mínimos, el costo por consulta pasaría de $4.700 a $5.781.

¿Cuánto incrementaría la cuota moderadora de las EPS en 2026?

Quienes ganan entre dos y cinco salarios mínimos verían un incremento de aproximadamente $4.400 pesos adicionales, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores a cinco salarios mínimos pagarían $61.869 pesos, frente a los $50.300 actuales.

"Si el incremento es muy alto, el valor de las cuotas moderadoras, los copagos y las cuotas de recuperación van a ser altos", indicó a Noticias RCN Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Salario mínimo vital en Colombia: qué es y por qué será clave para los ciudadanos en 2026
RELACIONADO

Salario mínimo vital en Colombia: qué es y por qué será clave para los ciudadanos en 2026

Posibles afectaciones a pacientes e instituciones de salud

La situación genera especial inquietud respecto a los costos operativos de pequeños centros de salud y prestadores de servicios sanitarios en general. Los especialistas advierten que este aumento afectaría no solo a los pacientes directamente, sino también la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud.

Un factor crítico en esta ecuación es el comportamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo que cubre las atenciones en salud. "Si esto no se compensa con una unidad de pago por capacitación que crezca de una forma equivalente, esa cifra con una inflación de 5.5, pues es prácticamente 5 veces más y las finanzas del país no están en una situación como para que eso lo permita", advirtieron analistas del sector.

Las proyecciones indican que el incremento de la UPC no superaría el 76%, cifra significativamente inferior al posible aumento salarial.

Salario mínimo 2026: se cumple el primer plazo para que Gobierno, empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo
RELACIONADO

Salario mínimo 2026: se cumple el primer plazo para que Gobierno, empresarios y sindicatos lleguen a un acuerdo

"Estamos seguros que el valor del incremento de la UPC no va a superar el 76% y espero estar equivocado", agregó el vocero Denis Silva.

Los gremios de salud han solicitado que el incremento de la UPC se ubique entre el 15% y 17% para compensar adecuadamente los mayores costos operativos. Esta brecha entre el posible aumento salarial, la inflación proyectada y el incremento de la UPC plantea interrogantes sobre el equilibrio financiero del sistema de salud colombiano.

El impacto del ajuste salarial trascendería las cuotas moderadoras, afectando también precios de servicios de vigilancia en conjuntos residenciales, canasta familiar y otros servicios esenciales para los colombianos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Preocupación por posible aumento del salario mínimo hasta el 23% en Colombia

Ofertas de empleo

Ofertas de empleo en Bogotá este miércoles 31 de diciembre de 2025: hay vacantes sin experiencia

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 28 de diciembre de 2025 en el último sorteo

Otras Noticias

Artistas

Lina Tejeiro y Greeicy Rendón se robaron todas las miradas en la Feria de Cali: encendieron las redes

La complicidad de Lina Tejeiro y Greeicy Rendón fue evidente en la Feria de Cali: las artistas se robaron el show.

Corte Suprema de Justicia

Abren indagación previa contra senadora Isabel Zuleta por participar en una operación en la cárcel La Picota

El episodio que originó esta indagación muestra a la congresista acompañando un allanamiento del CTI en la cárcel La Picota.

Reforma Laboral

Minsalud anuncia que internos de Medicina recibirán pagos de salario y seguridad social

España

Inundaciones en el sur de España dejan tres víctimas mortales: alcalde de Alhaurín decretó luto oficial

Miguel Ángel Borja

¡Fin de la novela! Miguel Borja fue captado en México: así recibieron al colombiano