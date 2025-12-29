Así incrementaría la cuota moderadora en las EPS con un alza de salario mínimo del 23%

Un eventual incremento del 23% en el salario mínimo para 2026 tendría repercusiones directas en el sistema de salud colombiano, particularmente en las cuotas moderadoras que pagan los usuarios al acceder a servicios médicos.

Según análisis del sector, las cuotas moderadoras experimentarían aumentos proporcionales al ajuste salarial. Para los colombianos que devengan menos de dos salarios mínimos, el costo por consulta pasaría de $4.700 a $5.781.

¿Cuánto incrementaría la cuota moderadora de las EPS en 2026?

Quienes ganan entre dos y cinco salarios mínimos verían un incremento de aproximadamente $4.400 pesos adicionales, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores a cinco salarios mínimos pagarían $61.869 pesos, frente a los $50.300 actuales.

"Si el incremento es muy alto, el valor de las cuotas moderadoras, los copagos y las cuotas de recuperación van a ser altos", indicó a Noticias RCN Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Posibles afectaciones a pacientes e instituciones de salud

La situación genera especial inquietud respecto a los costos operativos de pequeños centros de salud y prestadores de servicios sanitarios en general. Los especialistas advierten que este aumento afectaría no solo a los pacientes directamente, sino también la sostenibilidad financiera de las instituciones de salud.

Un factor crítico en esta ecuación es el comportamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo que cubre las atenciones en salud. "Si esto no se compensa con una unidad de pago por capacitación que crezca de una forma equivalente, esa cifra con una inflación de 5.5, pues es prácticamente 5 veces más y las finanzas del país no están en una situación como para que eso lo permita", advirtieron analistas del sector.

Las proyecciones indican que el incremento de la UPC no superaría el 76%, cifra significativamente inferior al posible aumento salarial.

"Estamos seguros que el valor del incremento de la UPC no va a superar el 76% y espero estar equivocado", agregó el vocero Denis Silva.

Los gremios de salud han solicitado que el incremento de la UPC se ubique entre el 15% y 17% para compensar adecuadamente los mayores costos operativos. Esta brecha entre el posible aumento salarial, la inflación proyectada y el incremento de la UPC plantea interrogantes sobre el equilibrio financiero del sistema de salud colombiano.

El impacto del ajuste salarial trascendería las cuotas moderadoras, afectando también precios de servicios de vigilancia en conjuntos residenciales, canasta familiar y otros servicios esenciales para los colombianos.