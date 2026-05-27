Cómo protegerse de engaños digitales durante las elecciones en Colombia

A pocos días de las elecciones presidenciales en Colombia, expertos en ciberseguridad alertaron sobre el aumento de engaños digitales relacionados con encuestas falsas, mensajes alarmistas y páginas fraudulentas. La recomendación principal es verificar la información antes de hacer clic o compartir contenido.

La advertencia fue emitida por Kaspersky, compañía especializada en seguridad informática, que identificó varias modalidades de fraude digital que suelen intensificarse durante jornadas electorales por el alto flujo de información y el interés de los ciudadanos en conocer resultados y noticias de última hora.

¿Qué tipos de estafas digitales aumentan durante elecciones?

Uno de los principales riesgos son las falsas encuestas electorales que circulan por WhatsApp, Telegram, SMS y redes sociales. Estos formularios suelen prometer acceso a supuestas tendencias de voto, resultados exclusivos o consultas ciudadanas, pero realmente buscan recopilar datos personales y financieros.

Los expertos recordaron además que en Colombia está prohibida la divulgación de encuestas durante los ocho días previos a la jornada electoral, por lo que cualquier sondeo viralizado en ese periodo debe generar sospechas.

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Otro riesgo creciente son los deepfakes y deepvoices creados con inteligencia artificial. Se trata de videos y audios manipulados que imitan la voz o apariencia de candidatos, periodistas o figuras públicas para difundir mensajes falsos, pedir donaciones o redirigir usuarios hacia enlaces maliciosos.

¿Cómo protegerse de fraudes y noticias falsas?

Kaspersky también alertó sobre mensajes alarmistas que prometen “resultados filtrados”, “información urgente” o noticias de último momento. Según la compañía, los ciberdelincuentes aprovechan la ansiedad de los votantes para impulsar campañas de desinformación y robar información privada.

La investigación “Lenguaje Digital” reveló que el 78 % de los colombianos estuvo expuesto a desinformación durante el último año, principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Además, especialistas recomendaron evitar descargar aplicaciones electorales desde enlaces compartidos en chats o publicaciones virales, ya que muchas copian logos y diseños oficiales para parecer auténticas mientras instalan software malicioso en los dispositivos.

El analista de seguridad Lisandro Ubiedo explicó que las elecciones se convierten en un escenario ideal para campañas fraudulentas debido al volumen de información y la carga emocional que generan.

Entre las recomendaciones más importantes están verificar siempre las fuentes oficiales, desconfiar de enlaces acortados, revisar si los videos presentan movimientos extraños o voces robóticas y evitar compartir información sin confirmarla primero.

Con la recta final de la campaña presidencial en marcha, expertos insisten en que la seguridad digital será clave para evitar fraudes, proteger datos personales y frenar la propagación de noticias falsas durante la jornada electoral.