Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA

Viajar a Estados Unidos exige cumplir con estrictas normas de seguridad en los aeropuertos. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) advirtió que llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano no solo puede retrasar su viaje, sino que también podría derivar en sanciones graves como multas de hasta 17.000 dólares, arresto e incluso la cancelación de la visa americana.

Según la autoridad, la revocatoria del documento migratorio puede ocurrir si el caso es remitido a instancias penales, aun sin existir una condena.

Artículos más incautados en el equipaje de mano

La lista de la TSA incluye una amplia gama de elementos que no pueden viajar con usted. Entre los más frecuentes se encuentran las armas, cuchillos y objetos punzantes, como navajas, cutters o tijeras con hojas superiores a cuatro pulgadas.

También son comunes las incautaciones de sustancias inflamables o aerosoles peligrosos, incluidos encendedores de gas, solventes y sprays de pintura.

Otro foco de atención son las baterías de litio y los power banks de gran capacidad, que si no cumplen con requisitos técnicos de protección, deben ser retirados.

Finalmente, la TSA advierte sobre herramientas consideradas de doble uso, como destornilladores largos, martillos o tijeras grandes, que se interpretan como riesgos potenciales en cabina.

Riesgos legales y migratorios

El escenario más crítico surge cuando se trata de armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición.

Estos casos son catalogados como violaciones “graves” a la seguridad y pueden implicar delito federal.

La prohibición también incluye marcos, receptores y armas impresas en 3D, los cuales deben transportarse únicamente en el equipaje facturado, dentro de contenedores rígidos y previa declaración a la aerolínea.

Cuando estas condiciones no se cumplen, el pasajero se expone a detención inmediata y a que su caso sea escalado ante instancias judiciales. Esto puede derivar en antecedentes negativos que afecten futuros viajes e incluso la revocatoria de la visa, aun sin sentencia judicial.

“Cada vez que le confisquen un objeto prohibido se registrará en el historial de la TSA, lo que podría limitar su participación en programas como TSA PreCheck”, recuerda la autoridad.