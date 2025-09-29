CANAL RCN
Economía

Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA

La TSA advirtió que llevar objetos prohibidos en el equipaje de mano puede costarle multas de hasta 17.000 dólares, arresto e incluso la cancelación de la visa americana.

Los objetos en el equipaje de mano que ponen en riesgo su visa: prohibidos por la TSA
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 29 de 2025
05:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Viajar a Estados Unidos exige cumplir con estrictas normas de seguridad en los aeropuertos. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) advirtió que llevar artículos prohibidos en el equipaje de mano no solo puede retrasar su viaje, sino que también podría derivar en sanciones graves como multas de hasta 17.000 dólares, arresto e incluso la cancelación de la visa americana.

Cancelan la visa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma
RELACIONADO

Cancelan la visa del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma

Según la autoridad, la revocatoria del documento migratorio puede ocurrir si el caso es remitido a instancias penales, aun sin existir una condena.

Artículos más incautados en el equipaje de mano

La lista de la TSA incluye una amplia gama de elementos que no pueden viajar con usted. Entre los más frecuentes se encuentran las armas, cuchillos y objetos punzantes, como navajas, cutters o tijeras con hojas superiores a cuatro pulgadas.

También son comunes las incautaciones de sustancias inflamables o aerosoles peligrosos, incluidos encendedores de gas, solventes y sprays de pintura.

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.
RELACIONADO

Visa del presidente Petro debilitaría las relaciones diplomáticas de Colombia y EE. UU.

Otro foco de atención son las baterías de litio y los power banks de gran capacidad, que si no cumplen con requisitos técnicos de protección, deben ser retirados.

Finalmente, la TSA advierte sobre herramientas consideradas de doble uso, como destornilladores largos, martillos o tijeras grandes, que se interpretan como riesgos potenciales en cabina.

Riesgos legales y migratorios

El escenario más crítico surge cuando se trata de armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición.

Estos casos son catalogados como violaciones “graves” a la seguridad y pueden implicar delito federal.

Cancillería sugiere que la ONU debería cambiar de sede tras revocatoria de visa al presidente Petro
RELACIONADO

Cancillería sugiere que la ONU debería cambiar de sede tras revocatoria de visa al presidente Petro

La prohibición también incluye marcos, receptores y armas impresas en 3D, los cuales deben transportarse únicamente en el equipaje facturado, dentro de contenedores rígidos y previa declaración a la aerolínea.

Cuando estas condiciones no se cumplen, el pasajero se expone a detención inmediata y a que su caso sea escalado ante instancias judiciales. Esto puede derivar en antecedentes negativos que afecten futuros viajes e incluso la revocatoria de la visa, aun sin sentencia judicial.

“Cada vez que le confisquen un objeto prohibido se registrará en el historial de la TSA, lo que podría limitar su participación en programas como TSA PreCheck”, recuerda la autoridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi regala hasta $25 millones a sus usuarios: requisitos y quiénes pueden participar

Turismo

Aerolínea colombiana lanzó promociones en vuelos nacionales e internacionales por menos de $90.000

Ministerio de Transporte

Nueva reglamentación de frenos para motos está en vilo: hacen fuerte llamado al Gobierno

Otras Noticias

Animales

Video viral: Mujer vivió una pesadilla en un SITP por llevar a su perrita

Pasajera del SITP fue víctima de intolerancia por llevar a su perrita de raza cocker. El video generó indignación en las redes sociales.

Barranquilla

A la cárcel dos sujetos implicados en atentados sicariales en Barranquilla

Los hechos se registraron el pasado 12 y 24 de septiembre. Al paracer, uno de los sicariatos tiene un trasfondo pasional.

Enfermedades

Estos son los alimentos que ayudan a prevenir problemas en el colon, según expertos

Viral

Falleció influencer de 14 años tras luchar contra grave enfermedad: esto se sabe

Luis Díaz

Luis Díaz posterga sus clases para aprender alemán y reveló las razones