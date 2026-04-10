¿Cuánto se gana al año un astronauta de la NASA? Destapan la cifra exacta

Este viernes 10 de abril de 2026 es histórico porque los cuatro astronautas de la misión Artemis II vuelven a la Tierra después de 10 días. Culminan sus investigaciones alrededor de la Luna.

Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen lograron un hito al ser quienes más lejos viajaron, más de 406 mil kilómetros de la Tierra. Además, pudieron ser testigos del lado oculto de la Luna, algo que nadie había conseguido.

Cuestión de horas para el regreso de la misión

Durante más de una semana, los astronautas han sido la tripulación de la cápsula Orión, la cual está equipada con lo último en tecnología para esta clase de misiones.

El despegue se llevó a cabo el miércoles 1 de abril desde el centro espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida) y el retorno será pasadas las 5:00 p.m. (hora local) en San Diego (California).

Sin embargo, este último paso es retador. Por un lado, el escudo térmico de Orión deberá resistir los 2.700 °C cuando esté atravesando la atmósfera. La velocidad en ese momento será de aproximadamente 38.000 kilómetros por hora.

La misión está siendo solo el punto de partida para otras actividades que desea realizar en el futuro. Se espera, por ejemplo, que el primer alunizaje se dé en 2028.

A lo largo del planeta, han sido varias las dudas que ha despertado la misión. Una de las más curiosas es la alimentación de los astronautas y el uso del baño. La NASA se ha encargado de esclarecer las demás incógnitas.

¿Qué requisitos hay para ser astronauta de la NASA?

Para ser seleccionados como astronautas, las personas deben validar haber tenido estudios en ingeniería, ciencias biológicas, ciencias físicas, informática, matemáticas o carreras afines. Si bien no hay restricción de edad, el promedio suele estar entre los 26 y 46 años.

Un punto importante es que, para hacer parte de la NASA y las misiones, se debe contar con la nacionalidad estadounidense o, en su defecto, una doble nacionalidad. Esto ha permitido que haya astronautas japoneses, canadienses, rusos y brasileños, entre otros.

El tema de la experiencia de vuelo también es relevante. Frente a ello, los aspirantes a astronautas deben tener tres años como mínimo o menos de mil horas ejerciendo como pilotos. No es obligatorio haber hecho parte de las fuerzas militares.

Sin duda, los salarios de los astronautas despiertan interés. Ellos ganan 152.258 dólares al año, siendo el último registro reportado en 2024.