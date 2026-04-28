Dólar en Colombia hoy 28 de abril: cerró con fuerte alza y sorprendió al mercado

El precio del dólar en Colombia sorprendió este martes 28 de abril tras registrar un fuerte repunte al cierre de la jornada.

La divisa estadounidense terminó el día en $3.633,97, lo que significó un aumento de $40,8 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.593,17. El movimiento llamó la atención en el mercado cambiario por su rapidez y por cortar una racha de relativa estabilidad.

Durante la jornada, el dólar mostró alta volatilidad: alcanzó un mínimo de $3.598,25 y un máximo de $3.662, reflejando el nerviosismo de los inversionistas. En total, se realizaron 2.938 transacciones por US$1.806 millones, lo que evidencia una jornada con importante dinámica.

Dólar en Colombia hoy: fuerte subida al cierre

Según los datos del mercado, la moneda estadounidense subió 42 pesos, equivalente a un incremento del 1,18% frente al día anterior. Además, alcanzó su nivel más alto en más de una semana, específicamente desde el pasado 17 de abril de 2026.

Este comportamiento rompe con la tendencia reciente y pone nuevamente el foco sobre factores externos como el contexto económico global y la cotización internacional del dólar. Para muchos analistas, estos movimientos suelen responder a cambios en la percepción de riesgo y decisiones de inversión a corto plazo.

Así se ha movido la divisa en el último tiempo

A pesar del alza de este martes, el dólar mantiene una tendencia más baja en el mediano plazo. Por ejemplo, frente al mismo día del mes anterior, la divisa se redujo un 2,06%, mientras que en comparación con el inicio de 2026 acumula una caída del 4,36%.

El dato más llamativo es la comparación anual: el dólar ha bajado un 15,25% frente al mismo día de 2025, lo que refleja un panorama distinto al de meses anteriores, cuando la moneda se mantenía en niveles más altos.