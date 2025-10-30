Shakira estará acompañada por la Filarmónica de Mujeres en su show en Bogotá

La cantante Shakira está lista para reencontrarse con su público en Bogotá, en el marco de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Shakira y su colaboración con Filarmónica de Mujeres

Para esta ocasión, la artista barranquillera sorprendió al anunciar que estará acompañada por la Filarmónica de Mujeres de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quienes la acompañarán en el escenario para interpretar uno de sus temas más emblemáticos: “La Pared”.

“Es un orgullo que Shakira haya escogido a la Filarmónica de Mujeres de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para acompañarla interpretando la canción ‘La Pared’ en su concierto del 1 de noviembre”, expresó David García, director general de la Filarmónica de Bogotá.

El anuncio fue realizado por la productora Páramo Presenta a través de un reel publicado en redes sociales, donde se ve a la orquesta ensayando las partituras del tema. Además, se reveló que los arreglos musicales fueron ideados por la propia Shakira, lo que promete una presentación única y emotiva.

Posible setlist de Shakira en Bogotá

La Filarmónica de Mujeres fue creada en 2022 como una iniciativa de la Alcaldía de Bogotá y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con el objetivo de fomentar la formación y el liderazgo femenino en la música sinfónica.

Después de dos noches inolvidables en Cali, donde Shakira conquistó por completo a sus fanáticos con un espectáculo que quedará marcado en la historia de la ciudad, la artista llega ahora a Bogotá para continuar deslumbrando a su público.

En esta ocasión, se presentará en el escenario Vive Claro , que promete estar completamente lleno para recibirla con la energía y emoción que la caracterizan. Este sería el posible repertorio de la artista.