Reconocida marca en Colombia lanza ofertas en más de 600 productos para Black Friday

El Black Friday de 2025, programado para el 28 de noviembre, se afianza como el pistoletazo de salida no oficial de la temporada de compras navideñas en Colombia, prometiendo inyectar un dinamismo significativo a la economía nacional.

Este año, el evento cobra especial relevancia, ya que se espera que las ventas totales superen los registros anteriores, impulsadas por un consumidor que, según investigaciones citadas por Amazon, tiene una mayor intención de gastar y se muestra más emocional ante la perspectiva de grandes ofertas.

El impacto económico de este evento en Colombia es contundente. La edición del año pasado generó ventas superiores a los $2.4 billones de pesos colombianos, según datos de la DIAN, a partir de más de 13.7 millones de transacciones. Para 2025, las proyecciones son aún más optimistas.

Grandes cadenas minoristas como Falabella, Alkosto y Éxito ya han desplegado campañas agresivas, con descuentos que, en algunos casos, alcanzan hasta el 73% en categorías clave.

La tecnología (celulares, televisores, computadores), la moda (ropa y calzado) y los productos para el hogar siguen liderando el ranking de los artículos más buscados, con un alto porcentaje de colombianos (alrededor del 60%) que aprovecha la fecha para anticipar las compras de fin de año.

Reconocida marca lanza ofertas en más de 600 productos para Black Friday

En medio de este auge comercial, la multinacional sueca de muebles y decoración, IKEA, ha anunciado su participación con una de las campañas más ambiciosas del año. Por segundo año consecutivo en Colombia, la compañía ha lanzado ofertas en más de 600 productos seleccionados que abarcan categorías esenciales para el hogar, desde mobiliario y textiles hasta iluminación y utensilios de cocina.

La promoción de IKEA se extenderá desde el viernes 28 de noviembre hasta el jueves 4 de diciembre, buscando ofrecer un margen de tiempo amplio para que los consumidores puedan planificar sus compras.

La compañía espera lograr un crecimiento del 20% en ventas frente a la misma jornada de 2024. Más allá de los descuentos en los productos, el gran atractivo logístico es su promesa de envíos a todo el país, una jugada fundamental que busca democratizar el acceso a su catálogo, superando las limitaciones geográficas de sus tiendas físicas en Bogotá, Cali y Envigado.