Estos son los tres mejores colegios de Colombia: excelencia académica e intercambio

Se dieron a conocer los tres mejores colegios de Colombia, según Sapiens Research, ¿cuáles son?

Colegios en Bogotá
Foto Freepik

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
01:48 p. m.
Recientemente, Sapiens Research publicó una investigación basada en el análisis de datos e información de diversas instituciones educativas, en la cual se presentó el listado de los mejores colegios de Colombia para el año 2025.

¿Quién es el mejor colegio, según Sapiens Research?

Según los análisis del ranking, el primer lugar se lo llevó el puesto Colegio Boston Internacional, ubicado en Barranquilla, Atlántico. En segundo lugar, se encuentra Colegio Colombo Americano, seguido del Colegio San Jorge de Inglaterra, los dos ubicados en Bogotá.

 

Características del Colegio Boston Internacional

La institución Barranquillera se ha convertido en un referente a nivel nacional, no solo por los resultados académicos, sino por las certificaciones y acreditaciones internacionales. De hecho, alcanzó a la categoría D1, la más alta de la clasificación.

El bilingüismo es un pilar fundamental dentro de los programas académicos. Gracias a ello, los estudiantes de grados superiores logran obtener certificaciones internacionales en los niveles B2, C1 y C2 del examen IELTS, superando incluso los estándares establecidos por las pruebas del Icfes.

Cada año, este colegio ha implementado un modelo de mejora continua, evaluándose a través de pruebas internas y comités con la participación de padres de familia. De hecho, recientemente, inauguró la sala maker, con el fin de potencializar el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

Características del Colegio Colombo Americano

El Colegio Colombo Americano, se encuentra ubicado en el sector de Arrayanes. Cuenta con una moderna infraestructura en materia deportiva, espacios pedagógicos y prácticos como bibliotecas, laboratorios, comedores y cafeterías para todos los estudiantes.

De igual manera, se enfoca en el enfoque de inglés y francés, permitiendo la posibilidad de una doble titulación en Canadá. También, brinda la opción de tomar intercambios en países internacionales como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Malta.

El valor de la pensión varía entre los 3 y 3,3 millones de pesos, incluyendo el servicio de alimentación a sus alumnos.

