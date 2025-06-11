CANAL RCN
Economía

Estudiantes de colegios no se podrán graduar sin ver esta materia de carácter obligatorio

Esta nueva asignatura está orientada a la protección y el bienestar animal.

Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
04:15 p. m.
El Congreso de la República de Colombia ha marcado un hito histórico en la política educativa y ambiental del país con la aprobación en su último debate de la denominada “Ley Empatía”.

Esta iniciativa, impulsada principalmente por la senadora Andrea Padilla del partido Alianza Verde, establece la enseñanza obligatoria sobre protección y bienestar animal en los currículos de todos los colegios, tanto públicos como privados, a nivel nacional.

En concreto, se incorporará a instrumentos pedagógicos como los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDAS) y los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEAS), en el marco de la Política Nacional de Educación Ambiental.

¿A partir de cuándo se empezará a ver esta materia en los colegios?

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tiene ahora un plazo de seis meses a partir de la sanción de la ley para expedir las orientaciones y los lineamientos curriculares detallados que harán efectivo este nuevo enfoque.

Además de los contenidos, la ley introduce elementos clave para su operatividad, como la creación de la Red Nacional de Docentes para la Protección y el Bienestar Animal.

Esta red busca ser un espacio de intercambio de experiencias pedagógicas y fortalecimiento de capacidades para los educadores, garantizando que la enseñanza se adapte de forma efectiva y sensible a cada nivel educativo, desde preescolar hasta la educación media.

El Ministerio de Educación tendría hasta, aproximadamente, el primer semestre del año 2026 para emitir las directrices oficiales. Una vez se expidan esos lineamientos, las instituciones educativas deben empezar a integrarlos en sus Planes Educativos Institucionales (PEI) y en las clases.

Por lo tanto, la materialización de los contenidos en las aulas se esperaría ver de forma generalizada a partir del segundo semestre del año escolar 2026 o, a más tardar, con el inicio del año escolar 2027, una vez los colegios hayan tenido tiempo de ajustar sus planes de estudio.

