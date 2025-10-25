CANAL RCN
Economía

Oficializan fecha en la que colegios públicos saldrán a vacaciones a fin de año

Con el fin del año a la vuelta de la esquina, miles de estudiantes se encuentran a la expectativa.

Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 25 de 2025
06:59 p. m.
La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha confirmado las fechas clave del calendario académico para los colegios públicos de Bogotá, detallando no solo el inicio de las esperadas vacaciones de mitad de año y de fin de año, sino también los periodos de receso escolar.

Esta planificación, esencial para la comunidad educativa, garantiza el cumplimiento de las 40 semanas lectivas establecidas por la Ley General de Educación.

El anuncio, oficializado a través de la Resolución Distrital correspondiente al año en curso, busca brindar a padres, estudiantes y docentes la claridad necesaria para organizar actividades personales y familiares, asegurando el equilibrio entre el tiempo de estudio y el descanso, un factor fundamental para el rendimiento académico óptimo de los niños, niñas y jóvenes.

Fecha oficial en la que colegios públicos saldrán a vacaciones de fin de año

El cierre del calendario académico de trabajo con estudiantes se ha fijado para el viernes 5 de diciembre. Con esta fecha, se da por culminado el periodo lectivo de 2025.

Inmediatamente, los estudiantes iniciarán el periodo de vacaciones de fin de año, el cual se prolongará hasta el inicio del calendario escolar del siguiente año.

Específicamente, este receso de fin de año se extenderá desde el 9 de diciembre de 2025 hasta el 13 de enero de 2026, sumando un total de cinco semanas de descanso continuo para el estudiantado.

Por su parte, el personal docente y directivo tendrá siete semanas de vacaciones, distribuidas en dos periodos: dos semanas en junio-julio y cinco semanas al cierre del año.

