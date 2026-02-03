Atentos familiares: estos son los documentos que deben presentarse para heredar en Colpensiones

La pérdida de un ser querido es un proceso doloroso que, inevitablemente, viene acompañado de una serie de responsabilidades legales y administrativas. En Colombia, uno de los temas que más genera incertidumbre es el futuro de la pensión o los ahorros acumulados por el fallecido en la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

Cuando un afiliado o pensionado fallece, el sistema de seguridad social contempla mecanismos para que sus familiares no queden desamparados.

Dependiendo de la situación del causante (quien fallece), se puede hablar de dos figuras principales: la Sustitución Pensional, si la persona ya disfrutaba de su jubilación, o la Pensión de Sobrevivientes, si el fallecido era un trabajador activo que aún estaba cotizando.

En primera medida, hay que aclarar quienes son los familiares que tienen derecho a esto. En este sentido, figura el conyuge, hijos, padres y hermanos inválidos.

Si el afiliado fallecido no alcanzó a pensionarse, sus beneficiarios podrán acceder a la pensión siempre que este hubiera cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su muerte.

Documentos claves para presentar a la hora de reclamar en Colpensiones

Para iniciar el proceso administrativo ante Colpensiones, es fundamental contar con una carpeta documental completa. La entidad es rigurosa en la revisión para evitar fraudes, por lo que los documentos deben ser recientes (expedición no mayor a 3 meses en casos específicos).

Los documentos se requerirán de acuerdo al grado de importancia.

Registro Civil de Defunción: Es el documento de partida para cualquier trámite.

Documento de identidad del fallecido y de los solicitantes: Fotocopias ampliadas al 150%.

Formatos oficiales de Colpensiones: Incluyen la Solicitud de Prestaciones Económicas, Información de EPS y el Formato de Cuenta Pago.

De acuerdo al parentesco que tuvo con el familiar fallecido, se requieren documentos específicos.

Para cónyuges: Registro Civil de Matrimonio.

Para compañeros permanentes: Declaración juramentada de convivencia y, preferiblemente, declaraciones de terceros que den fe del vínculo.

Para hijos: Registro Civil de Nacimiento para demostrar el parentesco. Si tienen entre 18 y 25 años, deben presentar el certificado de escolaridad de una institución aprobada por el Ministerio de Educación.

Para dependencia económica (padres o hermanos): Una declaración juramentada donde se especifique que el fallecido era el sostén económico del solicitante.

Si el fallecido dejó mesadas pensionales que no alcanzó a cobrar en vida, los herederos también pueden reclamar este dinero (conocido como "pago a herederos") presentando una declaración donde conste que son los únicos con derecho a dichos valores.