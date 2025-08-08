CANAL RCN
Economía

Evento gratuito brinda claves para optimizar el dinero con CDT en tiempos de baja inflación

En un contexto de baja inflación y altas tasas reales, expertos explicarán cómo aprovechar los CDT para proteger y hacer crecer el capital empresarial.

Evento CDT gratuito
Foto: Cortesía

Noticias RCN

agosto 08 de 2025
07:09 p. m.
En un momento en el que la inflación en Colombia alcanza su nivel más bajo de los últimos cuatro años y los CDT ofrecen rendimientos por encima del 10 %, la plataforma financiera Kapital anunció una nueva edición de Kapital Nights, su ciclo de charlas gratuitas para empresarios.

La próxima sesión estará dedicada al ahorro inteligente como herramienta para fortalecer la rentabilidad de las empresas.

Claves para aprovechar el contexto económico actual

La charla, titulada “El orden financiero también construye empresas fuertes”, se realizará el jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m. en Kapital House (Calle 70 # 8 – 19, barrio Quinta Camacho, Bogotá). Estará a cargo de Carlos Correa, CEO y cofundador de MejorCDT, fintech con más de 350.000 usuarios en el país.

“En Colombia el problema no siempre es cuánto gana una empresa, sino cómo administra lo que tiene. Un CDT puede ser un gran aliado si se entiende su lógica en contextos como el actual, donde la inflación cae y las tasas reales aumentan”, explicó Correa.

Según el DANE, la inflación anual fue de 4,82 % en junio, mientras que algunos CDT ofrecen rendimientos del 10 %, lo que puede generar un retorno real cercano al 6 %.

Un espacio para aprender y tomar mejores decisiones
El contexto es favorable: a septiembre de 2024, los saldos en CDT sumaron $309,1 billones, superando por primera vez el monto en cuentas de ahorro ($298,5 billones), según la Superintendencia Financiera.

“Desde Kapital impulsamos espacios como este porque sabemos que muchos empresarios trabajan sin descanso, pero no tienen claridad sobre cómo optimizar su liquidez o generar ingresos pasivos”, señaló Vivian Acuña, Country Manager de Kapital Colombia.

La entrada al evento es gratuita, con inscripción previa en kapitalnights.kapital.cc, y está dirigida a quienes buscan estrategias prácticas para mejorar la salud financiera de sus negocios en un entorno de baja inflación y altas tasas reales.

