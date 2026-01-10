Gobierno revierte el aumento de la gasolina para octubre tras orden del presidente

En la noche del miércoles 30 de septiembre, el Gobierno nacional dio a conocer que desde el jueves 1 de octubre la gasolina iba a aumentar en 46 pesos, lo cual se tradujo en una variación del 0.29 % comparado con septiembre.

El Ministerio de Hacienda precisó que el incremento respondía a la actualización en el costo del etanol, uno de los productos más importantes del combustible.

¿En cuánto había subido la gasolina?

Su producción parte de la caña de azúcar presente en el Valle del Cauca y, teniendo en cuenta el terremoto del 10 de agosto, el Gobierno consideró que el aumento iba a ayudar a los sectores que se vieron afectados por esta situación. Aunque mantuvo estable el precio del ACPM.

No obstante, hubo un anuncio que sorprendió: el presidente Abelardo de la Espriella ordenó echar para atrás el aumento. Por eso, citó a la ministra de Energía, María Nohemí Arboleda.

“Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, afirmó el jefe de Estado.

¿Por qué se revirtió la decisión?

El presidente, entonces, fue claro en indicar que la instrucción se centró en buscar salidas desde el Gobierno antes de tomar decisiones que impacten en el bolsillo de los ciudadanos.

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24 horas después del anuncio, en la noche de este jueves 1 de octubre, los ministerios de Minas y Hacienda acataron la solicitud: “Se revierte el incremento de $46 por galón previsto para octubre. Ese ajuste no llegará al precio que pagan los colombianos”.

Acto seguido, informaron que el costo de $8.300 millones iba a ser asumido por el Gobierno. Esta cifra equivale al subsidio producto de la diferencia con los precios internacionales.

“La reversión es un alivio de octubre. El Gobierno sigue buscando soluciones de fondo que no afecten a los colombianos de a pie”, concluyeron.