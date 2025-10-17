DIAN abre nuevos remates de carros y motos que van desde los cinco millones de pesos: así puede acceder

El mes de octubre se ha tornado lleno de oportunidades por las distintas oportunidades de remates que ha dado a conocer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN). Durante los últimos días, la entidad ha revelado varios listados donde los colombianos pueden acceder a joyas, apartamentos y otras propiedades a muy buen precio.

No obstante, la DIAN también ha confirmado una nueva y esperada jornada de remate de vehículos, ofreciendo al público la posibilidad de adquirir carros, camionetas y motocicletas con precios base notablemente buenos.

Esta subasta, que forma parte de los continuos procesos de enajenación de bienes en poder de la entidad, busca recaudar fondos para la nación al mismo tiempo que brinda una oportunidad de inversión o adquisición a bajo costo para ciudadanos y empresarios.

Aunque algunos vehículos se encuentran en los cinco millones de pesos, el catálogo a menudo incluye lotes de menor valor, como motos o vehículos con requerimientos de reparación, con precios base que, en ocasiones anteriores, han comenzado incluso desde cifras tan bajas como $400.000 o $2 millones, aunque los vehículos de mayor tamaño suelen comenzar en el rango de los 5 millones de pesos o más, dependiendo de su avalúo.

Listado de carros y motos desde los cinco millones de pesos

Son varios los vehículos que se destacan en esta subasta. Las de menor cuantía son algunas motos que tienen un valor desde los cinco millones.

Por ejemplo, en el portal virtual se informa sobre una motocicleta Bajaj con un valor base desde los 5.810.000 pesos. El lugar de exhibición de esta se dará en el bario El Tejar en Bogotá.

En otro de los vehículos subastados, figura otra motocicleta Suzuki, con un precio base de 24.500.000 pesos.

Foto: Portal El Martillo

En cuanto a vehículos, existen vehículos como una camioneta Jeep Grand Cherokee, año 2012 y con un precio base de $ 50'504.000.

Además de ello, también hay camioneta Ford Explorer, año 2012. Precio base de $ 49'053.000.

¿Cómo participar en las subastas de la DIAN?

Para participar en las subastas de la DIAN, debe seguir los pasos de registro y cumplir con los requisitos establecidos, ya sea a través de su plataforma virtual de remates o mediante su aliado comercial, el portal El Martillo del Banco Popular.