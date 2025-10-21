Confirman día sin carro y sin moto para el mes de octubre: así funcionará la medida en esta ciudad

La capital boyacense, Tunja, se alista para vivir su segunda jornada del Día sin Carro y sin Moto de 2025, una medida que busca fomentar la movilidad sostenible, reducir los niveles de contaminación atmosférica y promover un espacio público más seguro y amigable para los ciudadanos.

Tras una primera jornada exitosa el pasado 14 de mayo, la Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, ha confirmado que la restricción se implementará nuevamente el miércoles 22 de octubre de 2025.

Esta iniciativa, estipulada en el Decreto Municipal 0173 de 2025, regirá en todo el perímetro urbano de la ciudad en un horario ininterrumpido de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., lo que representa 12 horas de aire más limpio y calles menos congestionadas.

Se estima que, con esta restricción, dejarán de circular cerca de 30.000 vehículos particulares y motocicletas, propiciando un cambio significativo en la dinámica urbana por un día.

Así funcionará la medida del día sin carro y sin moto

La restricción aplica rigurosamente para todos los automóviles, camionetas, camperos, camiones, volquetas y motocicletas de servicio particular. Sin embargo, la normativa contempla una serie de excepciones cruciales para garantizar la operatividad de servicios esenciales y el flujo de viajeros. Entre las 14 excepciones destacadas se encuentran:

Vehículos de servicio público de transporte colectivo, individual (taxis) de pasajeros, carga y mixto. Es importante señalar que el servicio de taxis operará durante las 24 horas del día para facilitar la movilidad. Además, el transporte colectivo operará en un horario extendido, desde las 5:30 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Vehículos eléctricos 100% (no híbridos), incluyendo motocicletas

Vehículos oficiales, diplomáticos, militares, de Policía o Fiscalía.

Vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos) y aquellos destinados a servicios públicos domiciliarios.

Automotores adaptados o que transporten personas con discapacidad.

Vehículos de medios de comunicación debidamente acreditados.

Motocicletas dedicadas a mensajería o domicilios, siempre y cuando estén correctamente identificadas.

Carros de vigilancia privada y transporte de valores.

Para aquellos viajeros que se encuentren en tránsito por Tunja hacia otros municipios, se han habilitado corredores viales específicos por donde podrán circular, siempre que presenten soportes como tiquetes de viaje, hospedaje o reservaciones que justifiquen su paso temporal.

Estos corredores incluyen la Avenida Norte, Avenida Oriental, Glorieta Norte, Avenida Paseo de la Gobernación, Avenida Olímpica y la Avenida Colón (salida hacia Villa de Leyva).

Multa por incumplir el día sin carro y sin moto

Las autoridades de tránsito estarán desplegadas en toda la ciudad para garantizar el cumplimiento de la norma. Los conductores que infrinjan la restricción se exponen a severas sanciones.

El incumplimiento de la medida acarreará la imposición de un comparendo equivalente a una multa tipo 1, que puede ascender a más de $604.000 pesos colombianos (según el valor de la Unidad de Valor Tributario) y, adicionalmente, la inmovilización del vehículo o motocicleta.

La expectativa es alta, no solo en términos de reducción de emisiones de CO2 y descongestión vehicular, sino también en el fomento del deporte y el aprovechamiento del espacio público. La Alcaldía ha invitado a la ciudadanía a participar activamente, utilizando bicicletas, patinetas o caminando, aprovechando el respiro que la ciudad tendrá durante estas 12 horas.