Exportación de esmeraldas colombianas supera los US$8,7 millones de la mano de una mujer

Colombia continúa consolidándose como el principal referente mundial en el mercado de esmeraldas, un sector donde el país posee aproximadamente el 70% de las reservas internacionales y el 55% de la participación global, según datos de Fedesmeraldas y ProColombia.

Sin embargo, detrás de estas imponentes cifras macroeconómicas, el rostro de la expansión internacional de estas gemas tiene nombre de mujer: una empresaria colombiana que hoy lidera exportaciones por más de US$8,7 millones hacia mercados de alta gama en Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia.

El dinamismo del sector es evidente. Cerca del 95% de las esmeraldas extraídas en el territorio nacional se destinan a la exportación, lo que equivale a unos 3,8 millones de quilates anuales que cruzan las fronteras. En este escenario de alta competencia, la historia de María Inés Hincapié destaca no solo por las cifras de ventas, sino por su trayectoria.

Originaria de Muzo, Boyacá—considerada la capital mundial de las esmeraldas—, Hincapié comenzó su camino desde la base de la cadena, trabajando como guaquera en las minas de su municipio, para luego transformarse en la líder de una compañía con proyección internacional.

Las nuevas exigencias del mercado de lujo

Hoy en día, el negocio de las piedras preciosas ha evolucionado de manera drástica. Según explica Hincapié, los compradores internacionales de mercados premium ya no basan sus decisiones de compra únicamente en el tamaño de la gema. Factores como un color verde intenso y uniforme, un cristal de alta calidad que aporte brillo y transparencia, y una talla meticulosa son esenciales para determinar el valor real de la pieza.

Además, las dinámicas de consumo actuales exigen un cambio profundo en la industria. “Los mercados internacionales valoran cada vez más el origen confiable de la gema, las certificaciones gemológicas, el diseño de joyería y los procesos de trazabilidad que generan confianza y respaldo en el comprador”, afirma la empresaria.

Su visión busca que la esmeralda colombiana no sea vista solo como una mercancía de lujo, sino como un símbolo de identidad y orgullo nacional.

La labor de liderazgo femenino en este entorno cobra relevancia en un sector históricamente masculinizado y marcado por la informalidad. Los esfuerzos actuales están concentrados en la formalización y la transformación de los procesos productivos, una estrategia clave para aprovechar las proyecciones económicas del sector.

De acuerdo con datos de la consultora Dataintelo, se estima que la industria global de las esmeraldas experimentará un crecimiento del 6,1%, impulsado principalmente por la creciente demanda de joyería de lujo y gemas de origen certificado en Norteamérica y Asia. Con este panorama, el posicionamiento de la oferta exportable colombiana se perfila para mantener su liderazgo global a través del valor agregado y la confianza.