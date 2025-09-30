CANAL RCN
Economía

Desempleo en Colombia registró cifra histórica: el nivel más bajo en más de 20 años

El Dane reveló este martes la tasa del mes de agosto en el país.

desempleo e Colombia
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 30 de 2025
12:28 p. m.
El mercado laboral colombiano ha marcado un hito histórico. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,6% en agosto de 2025. Esta cifra representa el nivel más bajo registrado para un mes de agosto desde el año 2001, un indicador claro del dinamismo y la recuperación sostenida que experimenta la economía nacional.

La reducción es significativa, ya que compara favorablemente con el 9,7% registrado en agosto del año anterior (2024), lo que implica una disminución de 1,1 puntos porcentuales en el último año.

Este avance se traduce en la incorporación de cientos de miles de personas a la población ocupada, consolidando una tendencia positiva que se ha mantenido durante varios meses consecutivos.

Datos del Dane sobre el desempleo en Colombia

El DANE destacó que la disminución del desempleo fue impulsada principalmente por un crecimiento robusto en la población ocupada, que se concentró en áreas metropolitanas y sectores clave de la economía. Se estima que, en el último año, se han creado más de 700.000 nuevos puestos de trabajo a nivel nacional.

A pesar del panorama positivo, el informe del DANE también señaló un ligero, pero notable, recorte en el número de ocupados en el sector de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, lo que sugiere la persistencia de desafíos en el empleo rural.

La diferencia en las tasas de desocupación entre hombres y mujeres sigue siendo una preocupación. En agosto de 2025, la tasa de desempleo para los hombres se ubicó en torno al 6,7%, mientras que para las mujeres alcanzó el 11,2%.

Esta diferencia de 4,5 puntos porcentuales subraya la necesidad de implementar estrategias focalizadas que promuevan la participación femenina en la fuerza laboral en condiciones de equidad.

Otro desafío estructural es la alta tasa de informalidad laboral, que a nivel nacional se ubicó en 55,7% en agosto de 2025, aunque mostró una leve reducción de 0,3 puntos porcentuales. En las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas, sin embargo, la informalidad subió ligeramente.

