¡Pilas! Falsa página le podría estar robando dinero e información al hacer sus trámites

La Secretaría de Hacienda de Bogotá encendió las alarmas tras detectar un nuevo intento de suplantación que pone en riesgo a cientos de contribuyentes.

De acuerdo con la entidad, fue identificada una página falsa en Facebook, bajo el nombre “Secretaría Virtual de Impuestos”, junto con la línea de WhatsApp 311 247 6081, que están siendo utilizadas para robar información personal y dinero a quienes buscan adelantar trámites tributarios o resolver inquietudes.

Falsa página está robando dinero e información al hacer trámites

Según informó la Secretaría, se han recibido varios reportes de ciudadanos que fueron contactados a través de estos medios con mensajes en los que se usurpa la identidad institucional.

Los delincuentes, haciéndose pasar por funcionarios oficiales, solicitan datos personales o intentan persuadir a las víctimas para que realicen pagos o entreguen información privada, bajo la promesa de agilizar procesos con la entidad.

Las autoridades advirtieron que ni la página en Facebook ni el número de WhatsApp mencionados pertenecen a la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y aclararon que ambos están siendo utilizados por personas inescrupulosas que buscan estafar a la ciudadanía.

Cosas a tener en cuenta antes de caer en estas páginas falsas

Ante esta situación, la entidad recordó a los bogotanos que nunca realiza citaciones fuera de sus puntos oficiales de atención, y que cualquier trámite presencial debe llevarse a cabo únicamente en sus sedes ubicadas en Plaza de las Américas, Calle 114 con Carrera 19 y la Red CADE.

Asimismo, la Secretaría reiteró que sus cuentas oficiales en redes sociales están verificadas y se identifican como @HaciendaBogota en Facebook, X, YouTube, Instagram y LinkedIn. Cualquier perfil distinto a estos debe ser reportado o ignorado por completo.

En cuanto a las comunicaciones por correo electrónico, la entidad advirtió que los mensajes legítimos provienen únicamente de la dirección cobrohacienda@shd.gov.co.

En el caso de llamadas telefónicas, los contactos oficiales se realizan solo desde las líneas móviles:

+57 3006426227

+57 3022944803

+57 3022944587

+57 3012092420

+57 3019256979.

Para quienes necesiten resolver dudas o realizar gestiones, Hacienda recordó que está disponible su asistente virtual NOVHA, al cual se puede acceder a través del WhatsApp 305 797 8600 o mediante el portal web oficial www.haciendabogota.gov.co.

Desde allí también se pueden programar citas presenciales de manera gratuita.