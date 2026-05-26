Nueva academia de moda y retail espera capacitar a más de 50.000 personas en Latinoamérica

Con el objetivo de transformar el talento creativo en negocios sostenibles, el clúster Fashion Ecommerce anunció el lanzamiento de "Fashion Ecommerce La Academia".

Se trata de la primera plataforma educativa virtual y asincrónica de la región enfocada en toda la cadena de valor del sector, con la que se proyecta impactar a más de 50.000 personas en Latinoamérica.

La iniciativa surge como respuesta a una realidad crítica del mercado: aunque en Colombia se gradúan más de 50.000 profesionales de la moda cada década, según cifras de ProColombia, la gran mayoría no logra consolidar marcas rentables.

Capacitación virtual para 50.000 latinoamericanos

"La industria necesita menos teoría y más conocimiento práctico de quienes ya han construido marcas exitosas", afirmó David Rojas, fundador de Fashion Ecommerce, al destacar que el proyecto busca democratizar el aprendizaje y acelerar a una nueva generación de emprendedores.

La academia iniciará operaciones en junio con su primera clase magistral: “De Producto a Marca: La metodología de Mario Hernández”. El programa estará liderado por Lorenzo Hernández, director creativo de la icónica firma y primer experto invitado, quien por primera vez abrirá el playbook interno detrás del éxito y posicionamiento de la compañía tras diez años de experiencia.

A través de siete módulos interactivos con producción cinematográfica, los estudiantes aprenderán a estructurar ofertas, desarrollar conceptos de marca y diseñar estrategias comerciales listas para ejecutar. Además, el programa incluirá seis entregables prácticos y una certificación respaldada por Lorenzo Hernández y David Rojas.

Desde la organización confirmaron que este es solo el inicio de una serie de formaciones con grandes referentes del ecosistema de moda y retail en la región.