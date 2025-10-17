CANAL RCN
Economía

Renta Básica Solidaria: dan a conocer la fecha en la que se daría el primer pago a adultos mayores

El programa busca beneficiar a millones de colombianos en condiciones de vulnerabilidad.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
07:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Durante los últimos meses, desde el Departamento de Prosperidad Social se ha impulsado el programa de Renta Básica Solidaria, el cual busca está enfocado para adultos mayores en Colombia, y que hace parte del Pilar Solidario de la reforma pensional.

El programa está dirigido a hombres de 65 años o más y mujeres de 60 años o más. También incluye a personas con discapacidad que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, siempre que cumplan con la edad y demás requisitos.

Ojo: estarían tratando de estafar a adultos mayores que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado
RELACIONADO

Ojo: estarían tratando de estafar a adultos mayores que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado

Ahora, con las inscripciones en marcha, miles de beneficiarios se han preguntado sobre cuándo será el primer pago de este programa.

Fecha del primer pago de Renta Básica Solidaria

Aunque todavía se encuentran en la búsqueda de miles de colombianos para este programa, desde el DPS se tiene estimado que el primer pago de 230.000 pesos sea en los primeros días del mes de diciembre.

Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica
RELACIONADO

Anuncian subsidios en TransMilenio para más de 800.000 bogotanos: así puede saber si aplica

Ahora bien, para que todo esté en marcha, se necesita la aprobación de la reforma, pues si bien se tenía estimada para el mes de julio, desde la Corte Constitucional no se ha dado el aval para que entre en regulación.

¿Cómo inscribirse para ser parte de Renta Básica Solidaria?

Para acceder al subsidio, las personas interesadas deberán diligenciar el formulario habilitado en la página oficial de Prosperidad Social.

Quienes pertenezcan al programa de Colombia Mayor no tendrán que hacer este proceso, pues se tomará de manera automática desde el gobierno nacional.

Es importante destacar que el DPS ha hecho un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas o grupos que cobren por realizar la gestión de inscripción. La vinculación al programa es un trámite personal que solo debe realizarse a través de los canales oficiales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado oficial de Super Astro Luna hoy: número ganador del sorteo del 16 de octubre

Resultados lotería

Resultados último sorteo lotería de Bogotá y Quindío del 16 de octubre de 2025

Automovilismo

Lanzan curso gratis para motociclistas en Bogotá: fecha, lugar y requisitos

Otras Noticias

Selección Colombia

Colombia vs. Francia, por el tercer lugar del Mundial sub-20: fecha, hora y canal para ver

La selección Colombia sub-20 peleará por quedarse con el tercer puesto del Mundial sub-20 frente a Francia. Prográmese con el partido.

Venezuela

Venezuela despliega tropas ante nuevos ataques de EE. UU. en el Caribe

Venezuela desplegó miles de tropas en su frontera con Colombia luego del más reciente ataque estadounidense en el Caribe.

Enfermedades

Tatuajes en los dientes: los riesgos para la salud bucal que advierten los expertos

Redes sociales

"No me siento bien": la reacción de Yeferson Cossio ante el millonario obsequio que le dio su novia

Presupuesto General de la Nación

“Este presupuesto es una profunda irresponsabilidad”: José Manuel Restrepo sobre el Presupuesto General 2026