Renta Básica Solidaria: dan a conocer la fecha en la que se daría el primer pago a adultos mayores

Durante los últimos meses, desde el Departamento de Prosperidad Social se ha impulsado el programa de Renta Básica Solidaria, el cual busca está enfocado para adultos mayores en Colombia, y que hace parte del Pilar Solidario de la reforma pensional.

El programa está dirigido a hombres de 65 años o más y mujeres de 60 años o más. También incluye a personas con discapacidad que tengan una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, siempre que cumplan con la edad y demás requisitos.

Ahora, con las inscripciones en marcha, miles de beneficiarios se han preguntado sobre cuándo será el primer pago de este programa.

Fecha del primer pago de Renta Básica Solidaria

Aunque todavía se encuentran en la búsqueda de miles de colombianos para este programa, desde el DPS se tiene estimado que el primer pago de 230.000 pesos sea en los primeros días del mes de diciembre.

Ahora bien, para que todo esté en marcha, se necesita la aprobación de la reforma, pues si bien se tenía estimada para el mes de julio, desde la Corte Constitucional no se ha dado el aval para que entre en regulación.

¿Cómo inscribirse para ser parte de Renta Básica Solidaria?

Para acceder al subsidio, las personas interesadas deberán diligenciar el formulario habilitado en la página oficial de Prosperidad Social.

Quienes pertenezcan al programa de Colombia Mayor no tendrán que hacer este proceso, pues se tomará de manera automática desde el gobierno nacional.

Es importante destacar que el DPS ha hecho un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por personas o grupos que cobren por realizar la gestión de inscripción. La vinculación al programa es un trámite personal que solo debe realizarse a través de los canales oficiales.