Colombianos tendrán un nuevo puente festivo en diciembre de 2025: no ocurría desde hace más de 10 años

Los colombianos cerrarán el año 2025 con una sorpresa que no se veía desde hace más de una década: un nuevo puente festivo en diciembre.

Este año, el 8 de diciembre, día en que se conmemora la Inmaculada Concepción, caerá lunes, lo que permitirá disfrutar de tres días seguidos de descanso: sábado 6, domingo 7 y lunes 8.

Aunque no se trata de un nuevo feriado decretado por el Gobierno, la coincidencia del calendario lo convierte en un puente especial que miles de familias aprovecharán para viajar, compartir en casa o disfrutar de las tradicionales celebraciones navideñas.

El Día de las Velitas y la Inmaculada Concepción: una unión perfecta

El 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada Concepción, se celebra el Día de las Velitas, una de las costumbres más arraigadas en la cultura colombiana.

Esa noche, calles, parques y balcones se llenan de velas y faroles para celebrar este día tan especial.

En 2025, esta celebración tendrá un valor especial, pues se extenderá naturalmente hasta el lunes festivo, ofreciendo un fin de semana largo ideal para el descanso y el turismo interno.

De hecho, se espera un incremento en las reservas de hoteles y viajes hacia destinos tradicionales como Villa de Leyva, Santa Marta o el Eje Cafetero, que suelen llenarse en estas fechas.

El origen legal de los festivos en Colombia

El regreso de este puente tiene un trasfondo histórico ligado a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), impulsada por el abogado y político Raimundo Emiliani Román, que trasladó varios festivos al lunes para fomentar el turismo y mejorar el equilibrio entre vida laboral y descanso.

Aunque el 8 de diciembre nunca se ha trasladado de fecha, su coincidencia con un lunes crea un efecto similar, trayendo consigo una oportunidad única de reflexión, descanso y celebración familiar, justo antes del cierre del año.

El país no vivía algo así desde 2014, lo que hace de este puente de diciembre de 2025 una fecha esperada por millones de colombianos.