¿Le corresponde declarar renta esta semana? Estas son las fechas límite para evitar alguna sanción

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) continúa con el calendario de vencimientos de la declaración de renta correspondiente al año gravable 2024.

Para esta semana, entre el 20 y 25 de agosto, deberán cumplir con el trámite los contribuyentes que tengan NIT terminados en los dígitos 13, 14, 15, 16, 17 y 18.

¿Qué pasa si no declaro renta dentro del plazo establecido?

La entidad mencionó que la presentación oportuna es fundamental, ya que quienes no cumplan dentro de los plazos establecidos se exponen a sanciones económicas, además del cobro de intereses que se generan por el retraso.

Fechas clave para declarar renta esta semana

El calendario tributario definió que en el transcurso de esta semana deberán declarar los siguientes grupos:

Miércoles 21 de agosto: NIT terminados en 13 y 14.

NIT terminados en 13 y 14. Jueves 22 de agosto: NIT terminados en 15 y 16.

NIT terminados en 15 y 16. Lunes 25 de agosto: NIT terminados en 17 y 18.

Este esquema permite que el proceso sea escalonado y evita congestiones en el sistema de presentación de declaraciones.

¿Quiénes deben presentar declaración de renta?

No todas las personas naturales están obligadas a declarar, pero sí aquellas que se encuentren dentro de las condiciones fijadas por la DIAN:

Haber sido responsables del IVA a 31 de diciembre de 2024.

de 2024. Que su patrimonio bruto, a esa fecha, superara los 4.500 UVT, equivalentes a $211.793.000.

Que sus ingresos brutos en 2024 fueran iguales o superiores a 1.400 UVT, es decir, $65.891.000.

Haber tenido consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT en ese mismo año.

en ese mismo año. Que sus compras y consumos en 2024 hayan superado ese mismo monto.

Que el valor acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras en el año pasado fuera mayor a 1.400 UVT.

¿A dónde me contacto si necesito asesoría para la declaración de renta?

La DIAN recordó que todos los ciudadanos pueden consultar el portal oficial www.dian.gov.co, donde se encuentran disponibles guías, herramientas y asistencia virtual para realizar el proceso correctamente.

Allí se explica paso a paso cómo diligenciar la declaración y se aclara si una persona está obligada o no a cumplir con el trámite.