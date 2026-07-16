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Dólar en Colombia sigue cayendo y toca su precio más bajo desde 2019: así cerró hoy, 16 de julio

El dólar en Colombia volvió a bajar este 16 de julio y cerró en un precio que no se veía desde 2019. Vea cómo terminó la jornada y el comportamiento de la divisa frente a la TRM.

Dólar en Colombia sigue cayendo y toca su precio más bajo desde 2019: así cerró hoy, 16 de julio
Foto: Freepik.

Noticias RCN

julio 16 de 2026
02:30 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una fuerte caída este jueves 16 de julio de 2026, manteniendo la tendencia bajista que ha marcado las últimas semanas.

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La divisa cerró en $3.221,41, una disminución de $12,50 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada fue de $3.233,91.

Dólar cerró en uno de los niveles más bajos de los últimos siete años en Colombia

La jornada confirmó la fortaleza que ha mostrado el peso colombiano frente a la moneda estadounidense. El precio mínimo de $3.203,75 representa el valor más bajo registrado desde el 25 de julio de 2019, cuando la TRM se ubicaba en $3.194,67.

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De acuerdo con las cifras oficiales, el comportamiento del dólar evidencia una caída del 0,56 % frente al día anterior. En comparación con la misma fecha de la semana pasada, la moneda estadounidense acumula un descenso del 3,17 %, equivalente a $105,74.

Así se ha comportado el dólar durante 2026

La tendencia bajista también se mantiene en los indicadores de mediano plazo. Frente al mismo día del mes anterior, el dólar registra una reducción del 6,96 %, es decir, $241,81 menos.

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Si la comparación se hace con el inicio del año, la divisa acumula una caída del 13,92 %, equivalente a $523,17. El descenso es aún más marcado frente al mismo día de 2025, cuando el dólar cotizaba cerca de $4.014, lo que representa una disminución anual del 19,46 % o $781,13.

Este comportamiento mantiene al mercado atento a las próximas decisiones de política monetaria, así como a la evolución de los factores internacionales que continúan influyendo en la cotización del dólar en Colombia.

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