Fenómeno de El Niño en Colombia: 7 formas de reducir un 25% el consumo de energía en las empresas

El panorama energético de Colombia durante el primer semestre de 2026 ha confirmado los escenarios más complejos para el sector productivo. A la amenaza climática del fenómeno del Súper El Niño se le suma un retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y un déficit estructural en la oferta de energía firme.

De acuerdo con las cifras más recientes de XM, operador del sistema eléctrico nacional, la demanda de energía en el país mantuvo su tendencia al alza durante el mes de abril, alcanzando un consumo total de 7.217,24 gigavatios hora (GWh) —un incremento del 6,70% en comparación con el mismo periodo del año anterior—.

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Las proyecciones de XM anticipan un desabastecimiento progresivo en los próximos años:

2026: 2,3%

2027: 4,4%

2028: 3,2%

2029: 5,2%

2030: 6,8%

Esta coyuntura ejerce una presión directa sobre las finanzas de las organizaciones, las cuales deberán hacer frente a incrementos en sus costos de operación sin detener sus actividades.

"Las empresas no pueden apagar su producción en medio de esta situación, sino que deben comprender el impacto que tendrá en los próximos meses el uso eficiente de la energía. Llegar al 25% de ahorro en seis meses es una meta perfectamente alcanzable si se combina disciplina operativa con tecnologías financiadas a través de ahorros garantizados", afirmó Santiago Uribe, cofundador de Azimut Energía.

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Ante esta situación, expertos de Azimut Energía estructuraron una guía de acción orientada a lograr la meta del 25% de ahorro sin golpear los presupuestos de capital corporativo: