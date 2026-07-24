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Fenómeno de El Niño en Colombia: 7 formas de reducir un 25% el consumo de energía en las empresas

El panorama energético en el primer semestre de 2026 ha confirmado los peores escenarios para Colombia.

Noticias RCN

julio 24 de 2026
08:26 p. m.
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El panorama energético de Colombia durante el primer semestre de 2026 ha confirmado los escenarios más complejos para el sector productivo. A la amenaza climática del fenómeno del Súper El Niño se le suma un retraso en la entrada de nuevos proyectos de generación y un déficit estructural en la oferta de energía firme.

De acuerdo con las cifras más recientes de XM, operador del sistema eléctrico nacional, la demanda de energía en el país mantuvo su tendencia al alza durante el mes de abril, alcanzando un consumo total de 7.217,24 gigavatios hora (GWh) —un incremento del 6,70% en comparación con el mismo periodo del año anterior—.

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Las proyecciones de XM anticipan un desabastecimiento progresivo en los próximos años:

2026: 2,3%
2027: 4,4%
2028: 3,2%
2029: 5,2%
2030: 6,8%

Esta coyuntura ejerce una presión directa sobre las finanzas de las organizaciones, las cuales deberán hacer frente a incrementos en sus costos de operación sin detener sus actividades.

"Las empresas no pueden apagar su producción en medio de esta situación, sino que deben comprender el impacto que tendrá en los próximos meses el uso eficiente de la energía. Llegar al 25% de ahorro en seis meses es una meta perfectamente alcanzable si se combina disciplina operativa con tecnologías financiadas a través de ahorros garantizados", afirmó Santiago Uribe, cofundador de Azimut Energía.

7 tácticas clave para reducir el consumo energético sin comprometer el CAPEX

Ante esta situación, expertos de Azimut Energía estructuraron una guía de acción orientada a lograr la meta del 25% de ahorro sin golpear los presupuestos de capital corporativo:

  • Automatización y monitoreo en tiempo real: Uso de sensores y analítica de datos para controlar la operación continua y corregir desperdicios de forma inmediata.
  • Iluminación LED inteligente: Sustitución de luminarias por sistemas con control de presencia en áreas comunes y bodegas. Mediante esquemas de energía como servicio (EaaS), el proyecto se financia con los mismos ahorros generados.
  • Autogeneración fotovoltaica y baterías: Paneles solares y almacenamiento para gestionar picos de demanda y reducir la exposición a la volatilidad de las tarifas de la red. Modelos como los contratos PPA facilitan esta transición sin inversión inicial.
  • Control de "cargas fantasma": Protocolos para apagar equipos e infraestructura en modo standby, un consumo residual que puede llegar a representar hasta el 10% del total de la factura.
  • Auditoría de aire comprimido: Corrección de fugas en entornos industriales, donde las pérdidas en sistemas de aire suelen desperdiciar entre el 20% y el 30% de la energía consumida por los compresores.
  • Optimización de sistemas térmicos y de refrigeración: Mantenimiento preventivo y ajuste de parámetros en equipos de climatización masiva para maximizar su eficiencia operativa.
  • Gestión de hábitos y cultura organizacional: Implementación de mejores prácticas entre el personal y ajuste de horarios de producción para evitar operar en las horas pico del sistema.
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