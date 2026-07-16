Feria de las Flores 2026: Fondas de mi Pueblo Antioqueño celebra su 5.ª edición en Medellín

En una ciudad que ha convertido su patrimonio cultural en uno de los principales motores de transformación y desarrollo, las iniciativas que fortalecen la identidad regional adquieren un papel cada vez más protagónico. Este es el caso de Fondas de mi Pueblo Antioqueño, una plataforma que se prepara para celebrar su quinta edición del 6 al 9 de agosto, consolidándose como uno de los escenarios más esperados y de mayor proyección dentro del marco de la tradicional Feria de las Flores.

Como reconocimiento a su sostenida trayectoria e impacto, el Concejo Distrital de Medellín otorgó la Orden al Mérito Don Juan del Corral, en la categoría Nota de Estilo, al Grupo Empresarial Asesorías Jurídicas Integrales de Antioquia S.A.S., creador y gestor de esta iniciativa. La distinción destaca el aporte del evento al fortalecimiento de la cultura, el turismo, el emprendimiento y la dinamización de la economía local.

Un tributo a la arriería que genera desarrollo

Inspirada en la histórica Fonda Caminera —aquel espacio vital de descanso donde los arrieros tejían el origen de muchos pueblos de la región—, la plataforma nació con el propósito de conectar las tradiciones del departamento con las nuevas generaciones.

En tan solo cinco años de trayectoria, las cifras respaldan su éxito y trascendencia:

Más de 212.000 asistentes acumulados en sus diferentes ediciones.

Participación de más de 30 municipios antioqueños, que encuentran en este espacio una vitrina para mostrar sus atractivos.

Oportunidades de negocio para cerca de 700 emprendedores y expositores.

Plataforma artística: Ha convocado a más de 40 agrupaciones culturales y superado los 1,9 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Generación de empleo: Más de 4.400 puestos de trabajo directos e indirectos creados en el sector cultural y logístico.

Durante cuatro días, la plataforma ofrecerá en Medellín una experiencia inmersiva que invita a recorrer Antioquia sin salir de la ciudad. El evento contará con una variada oferta que incluye gastronomía típica, muestras de trova, danzas folclóricas, agrupaciones musicales en vivo y la exposición de productos tradicionales que representan la diversidad y la memoria colectiva de la región.

Con esta quinta edición, Fondas de mi Pueblo Antioqueño no solo reafirma su espacio en la agenda festiva de Medellín, sino que se consolida como un ejemplo de cómo el patrimonio y la identidad cultural pueden transformarse en herramientas de desarrollo sostenible para las familias del departamento.