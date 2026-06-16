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Troncal del Caribe fue habilitada tras acuerdo humanitario en Guachaca

Las autoridades mantienen presencia en el corregimiento de Guachaca mientras avanza la normalización de la movilidad.

Foto: Emisión Noticias RCN

Noticias RCN

junio 16 de 2026
10:22 p. m.
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La Troncal del Caribe comenzó a ser habilitada de manera gradual la noche de este martes, luego de que la Comisión Humanitaria de la Alcaldía Distrital de Santa Marta alcanzara un acuerdo con las comunidades de las veredas del corregimiento de Guachaca, que mantenían bloqueos en el corredor vial.

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De acuerdo con la administración distrital, el diálogo con los habitantes permitió destrabar la situación que había generado siete bloqueos como consecuencia de los enfrentamientos entre unidades del Ejército Nacional y grupos armados ilegales en el área rural de Santa Marta.

Despeje gradual de la vía

La Alcaldía informó que, a partir de las 7:17 p. m., inició el despeje paulatino de los puntos bloqueados con apoyo de maquinaria amarilla trasladada previamente al sector, con el propósito de restablecer la movilidad en este eje vial que conecta a Santa Marta con La Guajira.

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Según explicó el Distrito, la Comisión Humanitaria, con acompañamiento del Ministerio Público, concentró sus esfuerzos en garantizar la protección de la población civil afectada por la situación de orden público, así como la seguridad de los militares que permanecen en la zona de operaciones.

Acciones humanitarias y seguridad

Entre las prioridades de la misión humanitaria estuvo la coordinación para el traslado del cuerpo del soldado que perdió la vida durante los recientes hechos y la evacuación de los uniformados heridos.

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Las autoridades mantienen presencia en el corregimiento de Guachaca mientras avanza la normalización de la movilidad y continúan las acciones encaminadas a atender a las comunidades impactadas por la confrontación armada.

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