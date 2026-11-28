La Lotería de Boyacá cerró los sorteos de noviembre con una oportunidad para quienes compraron su billete antes del fin de semana.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 se realizó el sorteo 4652, que tuvo un premio mayor de $15.000 millones y un lanzamiento adicional por un bono prenavideño.

Número y resultados de la Lotería de Boyacá del 28 de noviembre de 2026

Estos fueron los datos del premio principal de la jornada.

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Número ganador: 6299

Serie ganadora: 382

Premio mayor: $15.000 millones.

Para obtener el premio mayor es necesario acertar las cuatro cifras en el mismo orden y la serie. El valor anunciado corresponde al billete completo, dividido en cuatro fracciones. Quien tenga una fracción ganadora recibirá la parte proporcional, sujeta a los descuentos aplicables.

Además del premio principal, el plan incluyó premios secos de $1.000 millones, $400 millones, $300 millones y $100 millones. También contempla recompensas por aproximaciones, como acertar determinadas cifras del número ganador, de acuerdo con las condiciones de cada categoría.

El lanzamiento adicional del sorteo entregó un bono prenavideño anunciado por $70 millones para el billete completo. Su combinación ganadora está formada por seis cifras, que deben coincidir en el orden exacto.

¿Cómo se juega la Lotería de Boyacá y se revisan los premios?

Para participar, se compra un billete completo o una fracción mediante vendedores autorizados y canales digitales habilitados. Cada comprobante identifica el número, la serie y la fecha del sorteo al que corresponde.

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Al consultar los resultados, revise esos datos con cuidado. Tener el mismo número de otro sábado implica participar en una jornada diferente, por lo que también debe comprobar la fecha impresa.