CANAL RCN
Economía

Las mejores apps para mejorar sus finanzas personales, según la IA

Usar aplicaciones para gestionar sus finanzas puede ser una gran herramienta para controlar sus ingresos y gastos.

Aplicaciones que permiten identificar billetes falsos
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 07 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Para nadie es un secreto que tener control sobre las finanzas personales puede ser muy complicado. Por ende, le compartimos las mejores aplicaciones, según la inteligencia artificial, para controlar todos los ingresos y egresos que entran en su cuenta bancaria.

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos
RELACIONADO

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para las finanzas personales, según la IA?

La herramienta arrojo una serie de aplicaciones, que son fáciles de descargar a la hora de manejar el dinero.

  • YNAB (You Need A Budget): Considerada la mejor para quienes quieren cambiar sus hábitos de gasto. Su enfoque zero-based “asigna un trabajo a cada dólar” y los estudios muestran que los usuarios logran sus metas con mayor frecuencia que en otras apps.
  • Monarch Money: Una excelente opción “todo en uno” que permite ver cuentas, inversiones, deudas y finanzas familiares desde un único panel con recomendaciones basadas en IA.
  • PocketGuard: Ideal si deseas simplicidad; muestra claramente “cuánto puedes gastar” (“In My Pocket”), incluye alertas antes de gastar de más y es buena para personas que no quieren complicarse.
  • Mint: Muy buena opción gratuita para tener una vista global de tus finanzas, conectar múltiples cuentas, recibir alertas de pagos y categorizar gastos automáticamente.
  • Empower (antes Personal Capital): Recomendable para quienes además de presupuestar quieren ver inversiones, patrimonio y planificación financiera a largo plazo.
Programa Finanzas con Orgullo promueve inclusión financiera en Colombia
RELACIONADO

Programa Finanzas con Orgullo promueve inclusión financiera en Colombia

¿Por qué la IA evalúa estas apps como “mejores”?

De hecho se dice que estas aplicaciones incorporan algoritmos de IA y aprendizaje automático para categorizar gastos con mayor precisión, predecir flujos de efectivo futuros y sugerir estrategias de ahorro personalizadas.

De igual manera, su diseño está optimizado para generar hábitos financieros saludables, como asignar presupuesto antes de gastar, detectar suscripciones no usadas o anticipar problemas de flujo de caja.

La usabilidad y la automatización son factores fundamentales: mientras menos tareas manuales requiera la aplicación —como etiquetar gastos o ingresar datos—, mayor será la probabilidad de que el usuario la utilice de forma constante, lo que a su vez mejora los resultados financieros y la efectividad del control del presupuesto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Trabajo

Atentos empleados: Ley da luz verde para que se haga importante descuento por incapacidad

Comercio

Aerolínea en Colombia anuncia WiFi gratis en todos sus vuelos para 2026: así funcionará

Inteligencia Artificial

La tecnología que ahorra 25% de kilómetros, baja emisiones y mejora la satisfacción del cliente

Otras Noticias

Centro Democrático

Crisis interna sacude al Centro Democrático: Miguel Uribe Londoño denunció “vetos y conductas antiéticas”

A días del plazo para definir su candidato único, el partido se enfrenta a fuertes divisiones y una carta que deja mucho que pensar.

Deportivo Pereira

Deportivo Pereira y nuevo rifirrafe con el plantel profesional, mientras los juveniles juegan

A través de un comunicado oficial, el cuadro 'Matecaña' informó que se cumplieron los pagos, pero los jugadores salieron a desmentirlo.

Redes sociales

La emotiva reacción de Karina García cuando le mencionaron a Altafulla: ¡casi rompe en llanto!

Estados Unidos

Murió reconocido científico que ayudó a descubrir la estructura del ADN

Cuidado personal

Cuatro hábitos que podrían estar detrás de la insuficiencia cardíaca, según especialista