Para nadie es un secreto que tener control sobre las finanzas personales puede ser muy complicado. Por ende, le compartimos las mejores aplicaciones, según la inteligencia artificial, para controlar todos los ingresos y egresos que entran en su cuenta bancaria.

¿Cuáles son las mejores aplicaciones para las finanzas personales, según la IA?

La herramienta arrojo una serie de aplicaciones, que son fáciles de descargar a la hora de manejar el dinero.

YNAB (You Need A Budget): Considerada la mejor para quienes quieren cambiar sus hábitos de gasto. Su enfoque zero-based “asigna un trabajo a cada dólar” y los estudios muestran que los usuarios logran sus metas con mayor frecuencia que en otras apps.

Monarch Money: Una excelente opción "todo en uno" que permite ver cuentas, inversiones, deudas y finanzas familiares desde un único panel con recomendaciones basadas en IA.

PocketGuard: I deal si deseas simplicidad; muestra claramente “cuánto puedes gastar” (“In My Pocket”), incluye alertas antes de gastar de más y es buena para personas que no quieren complicarse.

Mint: Muy buena opción gratuita para tener una vista global de tus finanzas, conectar múltiples cuentas, recibir alertas de pagos y categorizar gastos automáticamente.

Empower (antes Personal Capital): Recomendable para quienes además de presupuestar quieren ver inversiones, patrimonio y planificación financiera a largo plazo.

¿Por qué la IA evalúa estas apps como “mejores”?

De hecho se dice que estas aplicaciones incorporan algoritmos de IA y aprendizaje automático para categorizar gastos con mayor precisión, predecir flujos de efectivo futuros y sugerir estrategias de ahorro personalizadas.

De igual manera, su diseño está optimizado para generar hábitos financieros saludables, como asignar presupuesto antes de gastar, detectar suscripciones no usadas o anticipar problemas de flujo de caja.

La usabilidad y la automatización son factores fundamentales: mientras menos tareas manuales requiera la aplicación —como etiquetar gastos o ingresar datos—, mayor será la probabilidad de que el usuario la utilice de forma constante, lo que a su vez mejora los resultados financieros y la efectividad del control del presupuesto.