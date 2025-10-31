Darán beneficio de hasta el 100% para quienes vayan a comprar vivienda: estos son los requisitos

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) de Colombia ha anunciado una medida que promete ser un verdadero catalizador para miles de ciudadanos que anhelan la casa propia: la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor de la vivienda a través de su línea de crédito hipotecario.

Esta iniciativa representa un alivio significativo al tradicional obstáculo de la cuota inicial, que para muchos colombianos se convierte en la barrera más difícil de superar en el camino hacia la adquisición de un inmueble.

La entidad ha puesto el foco en la cultura del ahorro como el mecanismo principal para acceder a este beneficio. Si bien la financiación del 100 % es una novedad, la clave reside en el esfuerzo y la disciplina de ahorro del afiliado.

Requisito es mínimo para acceder a este beneficio del 100%

El requisito para acceder a esta financiación total es, en esencia, haber demostrado un historial de ahorro constante y disciplinado a través de los productos del FNA, en particular mediante el esquema de Ahorro Voluntario Plus (AVC Plus).

Tradicionalmente, el porcentaje máximo de financiación para la compra de vivienda ha oscilado entre el 70 % y el 90 % del valor del inmueble, lo que obligaba al comprador a desembolsar entre un 10 % y un 30 % como cuota inicial.

Al eliminar o reducir drásticamente esta necesidad de capital inicial, el FNA abre las puertas a una gran parte de la población, incluyendo trabajadores independientes, jóvenes profesionales y familias de ingresos medios que, aunque tienen la capacidad de pago para las cuotas mensuales, carecen de la liquidez necesaria para la entrada.

Así funciona el programa de Ahorro Voluntario Plus

El Ahorro Voluntario Plus (AVC Plus) es el vehículo financiero que permite a los afiliados del FNA establecer metas de ahorro personalizadas y, una vez alcanzado el monto previsto, acceder a la línea de crédito. Este programa incentiva la planificación financiera y garantiza que el futuro deudor ha construido una base sólida de responsabilidad económica.

El requisito, aunque parece mínimo en términos de documentos, es máximo en términos de compromiso. No se trata solo de la afiliación o de tener un documento específico, sino de acreditar esa constancia en el ahorro, lo cual es evaluado por el Fondo. Es ese historial de ahorro lo que reemplaza, en la práctica, la exigencia de una cuota inicial alta.

Esta medida se suma a otros esfuerzos del FNA para facilitar el acceso a la vivienda, como los beneficios para jóvenes a través del programa Generación FNA que ya ofrecía una financiación ampliada.

No obstante, la posibilidad de un 100 % de financiación eleva el estándar y se convierte en una de las ofertas más competitivas y socialmente responsables del sector financiero en el país.