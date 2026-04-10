Sistema para pasaportes presentaría fallas e irregularidades en el contrato para su mejoramiento

Siguen los problemas en el proceso para la expedición de pasaportes en sedes nacionales y consulados en el exterior, debido a fallas en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, SITAC.

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Este colapso se da justo después de la entrada en vigor del nuevo modelo para la realización de las libretas, en convenio con la Imprenta Nacional y Portugal.

Las fallas encontradas en el SITAC

La crisis actual llevó a que la Procuraduría General de la Nación pusiera la lupa sobre las causas que la habrían desencadenado y la posible responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Debido a esto, se llevó a cabo una inspección a la Cancillería en la que se recopiló información sobre la infraestructura, arquitecturas e informática de la entidad y de la plataforma SITAC.

Sobre esta última se indagó acerca de su implementación, optimización, actualización, mantenimiento y operación.

Incumplimientos en contrato para mejorar la plataforma

Durante la inspección, el Ministerio Público evidenció graves incumplimientos frente a la actualización y mejoramiento de la plataforma para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que la misma Cancillería señaló haber sido blanco de un ataque cibernético, el cual habría generado las recientes afectaciones en el suministro de libretas de pasaportes.

Asimismo, el ente de control expresó preocupación sobre el contrato para el mejoramiento de la plataforma, pues al parecer estaría viciado de irregularidades en su modalidad de contratación, idoneidad del contratista, pagos y prórrogas.

Finalmente, la Procuraduría observó posible negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para sancionar al contratista por su incumplimiento.