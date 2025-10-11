CANAL RCN
Economía

Giro a la derecha con semáforo en rojo: este es el único en el que el conductor puede evitar dura multa

La ley cobija a los conductores que realicen esta maniobra.

Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
11:46 a. m.
El Código Nacional de Tránsito colombiano (Ley 769 de 2002) establece una serie de normas fundamentales para la circulación vehicular, buscando garantizar la seguridad de todos los actores viales.

Una de las situaciones que más genera confusión entre los conductores es la posibilidad de realizar un giro a la derecha cuando el semáforo se encuentra en luz roja.

La luz roja de un semáforo tiene un significado universal y claro según el Artículo 118 de la Ley 769: "Indica el deber de detenerse, sin pisar o invadir la raya inicial de la zona de cruce de peatones".

El no acatamiento de esta señal, al "pasarse" el semáforo en rojo, constituye una de las infracciones más graves y comunes, catalogada como categoría D y sancionada con una multa considerable (equivalente a 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, junto con la posible inmovilización del vehículo).

Único caso donde se puede girar a la derecha con semáforo en rojo: esto dice la ley

Ahora, a pesar de esta regla categórica de detención, la práctica de girar a la derecha con el semáforo en rojo ha generado un persistente malentendido. Muchos conductores asumen que esta acción está totalmente prohibida, temiendo una fotomulta o la sanción de un agente de tránsito.

Contrario a la creencia popular de una prohibición total, el Código Nacional de Tránsito sí contempla una situación donde el giro a la derecha con el semáforo en rojo está permitido. Esta excepción es una maniobra condicionada a la máxima precaución y al respeto de la prelación de otros actores viales.

El conductor debe cumplir con ciertas normas para poder hacer 'efectivo' el giro con la detención en el semáforo. En primera medida, debe ceder el paso obligatoriamente a los peatones que estén cruzando o se dispongan a cruzar la vía.

Además, este debe verificar de que no exista ninguna señal de tránsito vertical que prohíba expresamente el giro a la derecha en esa intersección en específico.

